Regardez une vidéo rare de la pieuvre fantomatique Dumbo dans les profondeurs marines

Gracieux. Adorable. Fantomatique. Beau. Tous ces mots s’appliquent à la pieuvre dumbo, un habitant des profondeurs rarement vu qui a captivé l’imagination et l’adoration des amateurs de mer. Navire d’exploration Nautilus a capturé des images époustouflantes d’une pieuvre dumbo en train de se baigner de manière relaxante. C’est fascinant à voir.

La petite pieuvre tire son surnom Disneyifié d’une paire de nageoires qui ressemblent à des oreilles, un peu comme celles du héros éléphant du célèbre film Disney Dumbo. Nautilus a enregistré l’animal à plusieurs bras à travers les yeux d’un véhicule télécommandé capable de scruter les profondeurs de l’océan. Regardez le clip :

La pieuvre est apparue sur un mont sous-marin sans nom, à 5 518 pieds (1 682 mètres) de profondeur dans le Monument national marin de Papahānaumokuākea près d’Hawaï, qui est considérée comme la plus grande zone de conservation contiguë entièrement protégée des États-Unis. Le monument couvre 582 578 milles carrés (1 508 870 kilomètres carrés) de l’océan Pacifique au nord-ouest des îles hawaïennes. Vous pouvez combiner tous les parcs nationaux des États-Unis et les intégrer à l’intérieur.

Nautilus, exploité par l’organisation à but non lucratif Ocean Exploration Trust, est en fin de vie. Expédition Ala ‘Aumoana Kai Uli, une exploration d’un mois de zones profondes inédites dans le monument national. L’expédition a impliqué des opérations de cartographie des fonds marins et des plongées en véhicule télécommandé pour recueillir des données sur l’histoire géologique, la faune et les ressources culturelles de la région, y compris les épaves de la Seconde Guerre mondiale. Le financement des travaux provient du programme d’exploration océanique de la National Oceanic and Atmospheric Administration.

L’une des grandes joies du visionnage des vidéos EV Nautilus est d’entendre les commentaires enthousiastes des scientifiques visionnant les images en temps réel. Lorsque la pieuvre apparaît, plusieurs voix s’exclament : « Oh ! » Certains commentaires de choix incluent « Ohh, les oreilles rabattues ! » et « C’est tellement gracieux. » L’équipage était particulièrement ravi de voir la pieuvre en bonne santé après avoir repéré une pieuvre décédée en train d’être mangée.

Les zones sombres de l’océan sont parfois considérées comme un endroit effrayant, mais la présence de la pieuvre aux allures de dessin animé donne un visage amical aux profondeurs. C’est un monde de merveilles.