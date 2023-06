Regardez une vidéo hilarante de V, RM et Jin demandant à Jungkook d’arrêter pendant qu’il prononçait un discours en anglais

Les membres du BTS V, Jungkook, Suga, Jimin, Jin, J-Hope et RM ne laissent jamais une chance de nous faire sourire. Ce sont de vrais artistes qui motivent souvent leurs fans et leur demandent de faire de leur mieux.

Cependant, nous savons tous que les membres du BTS sont un peu lents en anglais et maintenant une vidéo d’eux devient virale sur les réseaux sociaux dans laquelle on peut voir Jungkook prononcer un discours en anglais. Pendant ce temps, RM, V, Jimin, Suga, J-Hope et Jin peuvent être vus en train de rire et de lui demander d’arrêter. V prend son micro et commence à parler tandis que Jin peut être vu tenant Jungkook et riant.





ARMY a réagi au clip, l’un d’eux a écrit: « Pauvre Tae, il pratique probablement tellement son discours d’acceptation. » Le second a dit : « Tae : et moi !??!! Trop mignon. Le troisième a dit: « Le pauvre Tae a prononcé son discours dans les coulisses car il n’a pas passé beaucoup de temps sur scène. » Le quatrième a dit: « Nous voulons nous concentrer sur le fait de profiter de chaque instant. » Le cinquième a dit : « Ils sont tellement adorables. Nous aimons qu’ils aient même essayé.

Le sixième a déclaré: « Taehyung était tellement offensé que Namjoon s’est rangé du côté de Jungkook hahaa. Mignons petits bébés de namjoon. Le septième a dit: «Tu as si bien réussi JungKookie. Tellement fier de votre anglais. Je ne parle même pas un seul coréen. Le huitième a déclaré: «JK était vraiment parfait dans ce costume jaune. Son style de cheveux était ugh avec les lunettes, mon Dieu. Le neuvième a déclaré: «Le gentil monsieur pauvre Jungkook avait uniquement l’intention d’exprimer son cœur par gratitude envers ses armées / fans / sympathisants bien-aimés. appréciez-le … Nous sommes là pour vous Jungkook. Vous avez fait un bon travail fabuleux JK. Le monde aime ton inestimable cœur aimant et innocent, Jungkook.