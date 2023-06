Regardez: Une star hollandaise se disloque un doigt lors d’un incident anormal lors de l’explosion du T20

La star polyvalente des Pays-Bas, Roelof van der Merwe, s’est disloqué l’index de la main droite et l’a rapidement déplacé lors d’un incident anormal lors d’un match T20 Blast. C’était un match entre Somerset et Essex au County Ground, Chelmsford lundi. Essex était au bâton et Van der Merwe est venu pour jouer le 16e. Il a renvoyé Daniel Sams sur la première balle, puis a concédé un simple au nouveau frappeur William Buttleman. Sur la balle suivante, l’orthodoxe du bras gauche a lancé un lancer complet à Matthew Critchley, qui a joué un entraînement puissant qui a vu la balle frapper van der Merwe durement au doigt.

Van der Merwe essayait d’arrêter le ballon et il s’est blessé dans le processus. Il s’est luxé l’index de la main droite et l’a montré à ses coéquipiers et au kiné qui sont venus en courant et l’ont remis à sa place.

Regardez-le ici :

Roelof van der Merwe est un soldat absolu : il se disloque le doigt en arrêtant brillamment une balle, la remet en place et sprinte vers le bol ! (Visualisation déconseillée aux plus délicats)#Blast23 pic.twitter.com/Z7naGZV76p – Explosion de vitalité (@VitalityBlast) 19 juin 2023

En parlant du match, Essex a été regroupé pour 186 points en 19,2 overs avant que Somerset ne le poursuive en 16,3 overs avec 7 guichets en main.

Récemment dans le T20 Blast, David Wiese et Shan Masood avaient réalisé une belle prise de relais. Lors d’un match contre le Leicestershire, les défenseurs du Yorkshire ont fait preuve d’une grande habileté près de la ligne de démarcation pour effectuer une prise exemplaire.

Le frappeur du Leicestershire Rishi Patel a frappé le ballon au sol. Ce qui aurait pu être un six a été attrapé par Wiese avec un effort de plongée sur une longue clôture. Cependant, le défenseur a été assez rapide pour libérer le ballon de ses mains avant de tomber de l’autre côté de la limite. Une alerte Shan Masood se tenait à distance de Wiese mais le lâcher de l’étoile namibienne était si précis qu’il a trouvé Masood.