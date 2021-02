Dans «Anatomie d’une scène», nous demandons aux réalisateurs de révéler les secrets qui entrent dans la réalisation de scènes clés de leurs films. Voir les nouveaux épisodes de la série les vendredis. Vous pouvez également regardez notre collection de plus de 150 vidéos sur YouTube et abonnez-vous à notre chaîne YouTube.

«Je suis un gars sympa», déclare Neil, le personnage joué par Christopher Mintz-Plasse dans cette scène de «Promising Young Woman», qui a reçu quatre nominations aux Golden Globes cette semaine et est disponible sur demande. Il prononce la ligne (plus d’une fois) après avoir ramassé Cassandra (Carey Mulligan). Il avait pensé qu’elle était trop ivre pour le repousser, et elle s’avère être tout sauf. Le film est une sorte de récit de vengeance avec Cassandra au centre, mais à certains égards, il défie la catégorisation facile des genres.

Avec cette séquence, la scénariste et réalisatrice du film, Emerald Fennell, a déclaré qu’elle allait pour une subversion du type de scène que l’on trouve généralement dans les comédies romantiques, même au casting de Mintz-Plasse, que le public connaît peut-être mieux grâce à la comédie «Superbad».