Regardez une motocycliste voler dans les airs dans un accident de voiture choquant à la jonction

C’est le moment où une motocycliste féminine a été envoyée voler dans les airs dans un accident de voiture choquant à un carrefour.

Elisa Devlin, de Londres, a été alitée à l’hôpital pendant cinq jours après la collision frontale.

Elisa a été envoyée voler par une voiture Crédit : [email protected]

Elle l’a heurté à un carrefour Crédit : [email protected]

Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital après le fracas Crédit : [email protected]

La professeure de yoga a subi une fracture du bassin et des ecchymoses sur tout le corps – et a eu besoin d’IRM et de tomodensitogrammes pour des blessures à la tête.

Elle s’est rendue sur TikTok avec CCTV de l’accident à un carrefour du centre de Londres.

Un break noir peut être vu se diriger à grande vitesse vers le carrefour – avec Elisa venant de la direction opposée.

Le moteur est entré en collision frontale avec Elisa, l’envoyant voler de son vélo à travers son capot.

Elle a atterri sur son genou et sa hanche et s’est allongée sur le sol à l’agonie pendant que son vélo prenait feu.

Elisa a déclaré: « C’était mon droit de passage. Aujourd’hui marque 10 semaines depuis l’impact.

« Regarder ces images me rappelle à quelle vitesse nous pouvons guérir. »

Partageant des clichés de ses blessures, elle a ajouté : « Ce qui m’a fait mal, c’est que mon indépendance m’a été arrachée.

« J’étais incapable de bouger mes jambes, j’ai réappris à marcher, j’ai inséré un cathéter dans ma vessie car je ne pouvais pas faire pipi tout seul, j’ai utilisé des lingettes humides pour rester propre.

« Je suis une personne férocement indépendante, c’était une leçon d’abandon. »

