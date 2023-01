Regardez une longue chaîne humaine de biologistes sauver la vie de ce dauphin

Voici une recette pour une bonne histoire de sauvetage d’animaux : prenez un ruisseau résidentiel, ajoutez un dauphin solitaire, puis faites venir 28 biologistes déterminés. Bien mélanger et profiter de la fin heureuse.

Un jeune dauphin s’est éloigné de son chemin habituel et s’est retrouvé dans une crique à Clearwater, en Floride. Biologistes avec Aquarium marin de Clearwater surveillait l’animal depuis le 1er janvier. Il semblait réticent à retourner dans les eaux libres par une petite ouverture sous un pont. “Depuis le début de la surveillance, le dauphin n’avait pas quitté la crique”, dit l’aquarium La semaine dernière. “Cela a posé des problèmes potentiels à long terme pour l’animal, tels que l’isolement des autres dauphins et un risque accru de harcèlement et d’interactions humaines.”

Clearwater Marine Aquarium s’est associé à NOAA Fisheries et à la Florida Fish & Wildlife Conservation Commission pour escorter le dauphin en lieu sûr. Une équipe de 28 biologistes est entrée dans l’eau pour former une chaîne humaine, créant une barrière visuelle et sonore pour diriger le dauphin hors de la crique. Regardez l’effort se dérouler :

Ce n’est pas facile d’arracher une chaîne humaine dans un ruisseau. Les biologistes ont dû rester côte à côte et naviguer entre les arbres et les quais sans donner au dauphin l’occasion de passer. L’encouragement humain a fonctionné, bien qu’il y ait eu un moment d’incertitude lorsque les membres de l’équipe se sont approchés du pont et n’étaient pas sûrs que le dauphin soit passé.

Les biologistes ont célébré l’arrivée du dauphin de l’autre côté. “C’était très excitant après plus de 20 jours pour lui d’être enfin sorti du canal”, a déclaré Brittany Baldrica, biologiste responsable du sauvetage.

Le dauphin errant a de bonnes chances de revenir dans la nature. “Nous avons noté que l’animal était en bon état physique avec des taux de respiration normaux et affichait un comportement normal, comme la recherche de nourriture, pendant les observations”, a déclaré l’aquarium. Happy end atteint.