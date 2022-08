Regardez une Lamborghini de 270 000 £ engloutie par les flammes après un accident avec Mazda sur l’autoroute

Les services d’URGENCE se sont précipités sur les lieux après qu’une Lamborghini a percuté une Mazda sur la M62 et a éclaté en boule de feu sur l’autoroute.

La supercar de 270 000 £ a été engloutie par les flammes après l’accident sous le regard des automobilistes choqués.

La supercar de 270 000 £ a été vue engloutie par les flammes après l’accident sous le regard des automobilistes choqués Crédit : MEN Media

Deux personnes ont été transportées à l’hôpital car la collision a déclenché une énorme intervention d’urgence.

Un cortège de véhicules d’urgence comprenant des ambulances, des policiers et des pompiers a bloqué la route pendant que les pompiers combattaient l’incendie.

Des camionnettes médico-légales de la police ont également été aperçues sur les lieux, la chaussée M62 en direction ouest restant fermée à 21 heures lundi.

Immédiatement après l’incident, un porte-parole de National Highways a déclaré: “La M62 est fermée en direction ouest près de Brighouse entre J25-J24 à la suite d’une grave collision et d’un incendie de véhicule.

“La police du West Yorkshire, les services d’incendie et de sauvetage et l’ambulance sont sur les lieux et traitent l’incident.

“Les agents de la circulation routière nationale aident à la gestion du trafic.

“A ce stade, on ne sait pas combien de temps la chaussée sera fermée, mais on s’attend à ce qu’elle reste fermée pendant plusieurs heures.”

Une vidéo choquante de la scène montre les deux véhicules en feu et la police a confirmé que deux personnes avaient été emmenées à l’hôpital pour y être soignées.

Un porte-parole de la police du West Yorkshire a déclaré: “À 17 h 11 aujourd’hui (lundi), la police a reçu un rapport faisant état d’un véhicule qui était entré en collision avec la réserve centrale sur la chaussée M62 en direction ouest, près de la jonction 25.

“Les services d’urgence sont intervenus et ont établi que la collision impliquait deux voitures – une Lamborghini Aventador et une Mazda CX-5.

“Deux personnes de la Lamborghini ont été transportées à l’hôpital pour des soins supplémentaires.

“Aucun autre blessé n’a été signalé et des enquêtes sont en cours sur les lieux. Une fermeture de route est actuellement en place et les automobilistes sont invités à éviter la zone pour le moment.”

La circulation s’est arrêtée sur l’autoroute à la suite de l’accident, les autoroutes nationales signalant que la circulation avait reculé sur plus de six milles.

Un automobiliste a déclaré à Examiner Live: “Je suis en route depuis près d’une heure et je suis passé de la bretelle du rond-point de Chain bar à Hartshead Moor Services.”