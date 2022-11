Regardez une interview en direct avec Sam Bankman-Fried.

FTX, l’échange de crypto-monnaie que Sam Bankman-Fried a cofondé, était évalué à 32 milliards de dollars le mois dernier.

Depuis, tout s’est effondré. M. Bankman-Fried a fait une chute spectaculaire qui s’est répercutée sur le monde des affaires, de la finance et de la politique. Il a été contraint de démissionner de son poste de directeur général, fait l’objet d’une enquête par la Securities and Exchange Commission et le ministère de la Justice et son entreprise pourrait devoir de l’argent à plus d’un million de personnes et d’organisations.

Lors d’une audience de mise en faillite la semaine dernière, les avocats de FTX ont déclaré qu’un “montant substantiel” des actifs de la société manquait ou avait été volé et que l’échange avait été géré comme le “fief personnel” de M. Bankman-Fried.

Le nouveau directeur général de FTX, l’expert en restructuration John Jay Ray III, a déclaré dans un dossier qu’il n’avait jamais vu “un échec aussi complet du contrôle de l’entreprise”. M. Ray a précédemment aidé à gérer les conséquences de l’implosion d’Enron.