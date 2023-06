Regardez: Une femme plante un rapport en direct sur les meurtres de Nottingham et dégoûte Internet

Une femme a provoqué la controverse lorsqu’elle a interrompu une émission en direct depuis la scène du meurtre à Nottingham, dans le centre de l’Angleterre, en agitant les bras en l’air. Le clip de la femme vidéo-bombardant le Nouvelles du ciel l’émission a été publiée sur les réseaux sociaux, où les utilisateurs l’ont critiquée en la qualifiant de « honte ». Trois personnes ont été poignardées à mort et trois autres frappées par une camionnette à Nottingham, dans le centre de l’Angleterre, tôt mardi. Les personnes poignardées étaient : Barnaby Webber et Grace O’Malley-Kumar (tous deux âgés de 19 ans et étudiants) et le gardien de l’école Ian Coates.

La nation tout entière a été profondément affectée par cette attaque insensée, et les familles endeuillées ont exprimé leur profond chagrin face à cette perte inimaginable. Nouvelles du ciel La journaliste Sarah-Jane Mee a atteint Nottingham pour un segment en direct alors que la ville était aux prises avec les conséquences des meurtres. Au cours de son émission, la correspondante inconsciente a été rejointe par une femme vêtue d’un haut et d’un short bleus, qui a été vue en train de danser en arrière-plan. L’incident a été capturé sur vidéo et diffusé sur les réseaux sociaux, où la femme locale a été sévèrement critiquée pour son comportement inapproprié compte tenu des circonstances.

Un parfait représentant de la #réveillégros cul, égocentrique, global #gauche: « Absolument honteux ! » Fury alors qu’une femme « vile » saute dans un coup de feu lors d’un reportage en direct de Sky News sur les meurtres tragiques de Nottingham et commence à danser et à agiter les bras pic.twitter.com/ezLiQRIafk – Tru Lee (@truleely) 15 juin 2023

« Quel embarras elle est », a commenté un utilisateur. « On dirait qu’elle n’a jamais été à la télévision auparavant. Absolument dégoûtant », a déclaré un autre.

Outre les trois coups de couteau brutaux, trois autres personnes ont été blessées lorsqu’une camionnette volée a été utilisée pour cibler des piétons. Les autorités sont rapidement intervenues, utilisant un Taser sur un homme de 31 ans qui a ensuite été arrêté pour suspicion de meurtre.

L’impact dévastateur de l’incident était évident alors que plus de 2 000 étudiants se sont rassemblés lors d’une sombre veillée organisée sur le campus principal de l’université pour honorer Barnaby et Grace. Rejoints par leurs parents respectifs, David, Emma et Charlie (la famille de Barnaby), ainsi que Sanjoy et Sinead (les parents de Grace), la foule était submergée de chagrin. Le père de Grace, originaire de Taunton, Somerset, a eu du mal à trouver ses mots et s’est adressé en larmes à la foule, exprimant sa profonde perte et la difficulté d’y faire face.

Des photographies de la scène ont capturé des équipes médico-légales travaillant avec diligence pour éliminer les taches de sang de la route et du trottoir où les deux étudiants ont été attaqués. Les rapports ont indiqué que Grace avait désespérément cherché refuge dans un jardin de devant et avait tenté d’entrer dans une maison voisine avant de s’effondrer et de succomber à ses blessures.

Le vice-chancelier de l’université, le professeur Shearer West, a commenté l’incident tragique, soulignant que la vie de ces jeunes individus avait été brusquement « écourtée » par un acte de violence « apparemment aléatoire ». Elle a déploré le fait que ce qui aurait dû être un moment de fête et de détente après les examens soit devenu une période de deuil, marquée par une tragédie incompréhensible.