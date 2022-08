Regardez une femme gifler l’équipage de cabine de Jet2 de rage après qu’il lui ait enlevé son G&T alors qu’elle se plaignait de ne pas avoir d’alcool gratuit

C’est le moment choquant où une femme a giflé un employé de Jet2 après qu’il lui aurait enlevé son gin tonic alors qu’elle se plaignait de ne pas avoir d’alcool gratuit.

L’équipage de cabine a été contraint de détourner le vol Manchester-Rhodes lundi afin de pouvoir décharger la femme à la police en Allemagne.

Hier, une femme a giflé un employé de Jet2 après qu’il lui ait enlevé son gin tonic Crédit : Date limite

Le personnel de Jet2 a été contraint de détourner le vol Manchester-Rhodes vers Munich, en Allemagne Crédit : Date limite

La femme aux cheveux gris, qui semble être dans la soixantaine, aurait été furieuse après avoir vu sa demande de champagne gratuit rejetée.

Elle aurait alors commandé un gin tonic qui aurait ensuite été emporté par le personnel de cabine après avoir continué à être agressive.

La vidéo montre un membre masculin du personnel se penchant sur une rangée de sièges près de l’avant de l’avion et essayant de calmer la femme.

Il tente alors de retenir ses bras qui s’agitent violemment avant de s’asseoir sur le siège à côté d’elle.

Cependant, il est obligé de sauter alors qu’elle tente de s’en prendre à nouveau et le frappe à la tête.

La passagère perturbatrice se cogne alors la tête contre le casier supérieur avant de frapper l’homme au visage à deux reprises.

Un autre membre du personnel aide à retenir la femme qui retombe sur son siège avant la fin du clip.

Un autre passager, qui a souhaité rester anonyme, a déclaré que la femme avait également uriné sur son siège avant d’être escortée hors de l’avion en Allemagne par neuf policiers.

S’exprimant aujourd’hui, le passager a déclaré: «Une femme sur le vol a demandé à plusieurs reprises aux agents de bord du champagne gratuit.

“L’hôtesse de l’air a dit à la femme que cela ne faisait pas partie du service et elle a finalement acheté un gin tonic.

«Elle a commencé à devenir agressive, alors l’hôtesse de l’air a retiré sa boisson.

« Elle a commencé à jurer et à avoir des explosions violentes. À un moment donné, elle s’est levée et a essayé d’ouvrir la porte de la cabine en plein vol.

«À ce stade, elle a été assise avec deux passagers masculins essayant de la maintenir pendant qu’elle frappait les gens.

“Elle a uriné sur trois sièges et a eu à plusieurs reprises des épisodes violents jusqu’à ce que nous devions faire un atterrissage d’urgence à Munich.

“À son arrivée à Munich, elle a été escortée hors de l’avion par environ 9 policiers, ainsi qu’une ambulance et des pompiers.

« Nous étions en Allemagne pendant plus de deux heures.

“Jet2 a très bien géré cette situation et le capitaine de l’avion a offert à tout le monde des boissons gratuites.”

Le passager a posté la vidéo sur TikTok hier soir où il a recueilli plus de 25 000 vues et commentaires de téléspectateurs choqués.

L’un d’eux a dit : « Eh bien, c’est une liste noire juste là. Bonne chance avec eux pour un autre vol.

Un autre a écrit : « Trop de vin. Mdr”

Un troisième a ajouté: “Non, comme si c’était un OAP haha.”

Un quatrième a répondu: “Bienvenue sur la liste d’interdiction de vol.”

Un cinquième a commenté: “Comportement dégoûtant et inacceptable n’importe où, surtout dans un vol, qu’est-ce qui ne va pas avec les gens?”

Un porte-parole de Jet2 a déclaré aujourd’hui: «Nous pouvons confirmer que le vol LS819 de Manchester à Rhodes a été détourné vers l’aéroport de Munich hier afin qu’un passager perturbateur puisse être déchargé.

« Nous tenons à présenter nos excuses aux clients pour ce retard imprévu et tout inconvénient causé.

« La santé et la sécurité de nos collègues et clients restent notre priorité numéro un et, en tant que compagnie aérienne favorable à la famille, nous adoptons une approche de tolérance zéro face aux comportements perturbateurs.

“Nous n’hésiterons pas à poursuivre vigoureusement tous les coûts encourus à la suite de ce détournement.”