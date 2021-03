Cette séquence observe la famille Yi (interprétée par Steven Yeun, Yeri Han, Noel Kate Cho et Alan Kim) arriver dans leur nouvelle maison, une caravane au milieu d’un champ. Le personnage de Yeun, Jacob, est fier et optimiste, tandis que Monica de Han est sceptique.

Dans une interview, Chung a déclaré que la scène était dans son esprit lorsqu’il a commencé à écrire le scénario et que l’histoire se développerait à partir de là, une sorte de vide d’espoir qui serait comblé.

«C’est pourquoi cela commence dans une maison où ce n’est pas vraiment meublé», a-t-il déclaré. « Il n’y a même pas d’escalier là-bas. »

Ensuite, Chung a exploré les points de vue des différents membres de la famille à travers des plans et des dialogues, ou leur absence. Jacob est le premier personnage que nous voyons sortir d’un véhicule. «J’ai filmé cela en voulant évoquer le sentiment d’un homme descendant de son cheval», a déclaré Chung. Puis, en dirigeant Han, il lui a dit que sa performance serait souvent une réaction plutôt que des mots. «Tout ce qu’elle a à transmettre doit être à travers ses regards, ses expressions, ses gestes», a-t-il déclaré. Et avec les enfants, il leur a dit de simplement «sortir et s’amuser». Il a essayé de capturer leurs performances dans un style documentaire pour donner au film une sensation de forme plus libre et moins mise en scène.

