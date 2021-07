REGARDEZ une explosion dans le quartier de LA, blessant 9 personnes après que des flics ont saisi 5 000 livres de feux d’artifice illégaux – RT USA News

Neuf personnes ont été blessées après qu’un énorme stock de feux d’artifice illicites a éclaté dans une violente explosion dans le sud de LA, à la suite d’une descente de police qui a saisi des milliers de livres de pièces pyrotechniques auprès d’un vendeur du marché noir.

L’explosion s’est produite mercredi soir lors d’une opération d’élimination bâclée, après que la police de LA a confisqué environ 5 000 livres de feux d’artifice fabriqués à la main à un suspect plus tôt dans l’après-midi. Neuf ont été blessés dans l’explosion, selon le service d’incendie de LA, bien que leur état ne soit pas immédiatement clair.

Les médias locaux et au moins un passant ont filmé l’incident, montrant une boîte blindée contenant les feux d’artifice alors qu’ils éclataient, détruisant à la fois le conteneur et le camion à plateau qui le transportait. Des voitures à proximité – dont une qui a été renversée sur le côté – des maisons et d’autres bâtiments ont également subi des dommages importants.

Vidéo : Au moment où un camion transportant des feux d’artifice illégaux, qui a été confisqué par le LAPD, a explosé dans le sud de Los Angeles. Au moins 9 personnes ont été blessées et plusieurs bâtiments ont été endommagés. pic.twitter.com/Scx8BswqlQ – PM Breaking News (@PMBreakingNews) 1 juillet 2021

Bien que la cause exacte de l’explosion reste incertaine, la police a déclaré que les feux d’artifice avaient été placés dans le conteneur blindé par mesure de précaution après avoir été saisis sur un suspect de 24 ans. L’homme a été arrêté pour possession de feux d’artifice et d’engins destructeurs, ainsi que de mise en danger d’enfants, selon la KTLA.

