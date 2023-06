Regardez : Une Égyptienne chante "Yeh Dosti" Pour PM Modi au Caire

Après avoir atterri en Égypte, le Premier ministre Narendra Modi est arrivé dans un hôtel du Caire au milieu d’un accueil chaleureux et des chants de « Vande Mataram » et de « Modi Modi ».

Jena, une jeune Égyptienne, a accueilli PM Modi avec la chanson « Yeh Dosti Hum Nahi Todenge » du film Sholay au Caire.

#MONTRE | Une Égyptienne chante « Yeh Dosti Hum Nahi Todenge » pour accueillir le Premier ministre Modi au Caire pic.twitter.com/Ce4WGcSYhc — ANI (@ANI) 24 juin 2023

Elle a dit: « Je ne suis jamais allée en Inde auparavant. Je chante une chanson indienne depuis l’âge de six ans. Donc, c’est comme 11 ou 12 ans. C’était si bon de rencontrer PM Modi. Il m’a dit que on a l’air d’être indiens. Il n’y a pas de différence.

Elle a ajouté : « C’était tellement bien. Par exemple, quand je l’ai vu sourire et je pense qu’il aimait ce que je faisais. J’étais tellement honorée de le rencontrer. »

Plusieurs membres de la communauté indienne étaient présents à l’hôtel Ritz Carlton pour accueillir PM Modi.

La diaspora indienne a affiché son enthousiasme en agitant le drapeau tricolore et en scandant les slogans « Modi Modi » et « Vande Mataram ». De nombreux enfants étaient également présents dans la diaspora. De nombreuses personnes ont également chanté des chansons indiennes et présenté des programmes culturels pour accueillir PM Modi.

Le Premier ministre Modi a également salué et interagi avec les membres de la communauté indienne, qui se tenaient debout pour l’accueillir.

Notamment, le Premier ministre Modi se rend en Égypte à l’invitation du président égyptien Abdel Fattah El-Sisi, qu’il a prolongée en janvier 2023 lorsqu’il a honoré les célébrations de la fête de la République indienne en tant qu ‘«invité principal».

Le Premier ministre aura divers engagements avec les dirigeants et la diaspora indienne lors de sa visite ici. Il doit tenir une table ronde avec le Premier ministre égyptien Mostafa Madbouly et rencontrer également le président égyptien Abdel Fattah El-Sisi.

L’ambassadeur indien en Égypte, Ajit Gupte, a déclaré qu’une table ronde aura lieu pour la première fois entre le Premier ministre Narendra Modi et le Premier ministre égyptien.

Le Premier ministre passera près d’une demi-heure à la mosquée Al-Hakim, une mosquée historique et importante du Caire nommée d’après Al-Hakim bi-Amr Allah (985-1021), le 16e calife fatimide. La mosquée d’al-Hakim bi-Amr Allah est un site culturel important pour la communauté Dawoodi Bohra au Caire.

Au cours de sa première tournée en Égypte, le Premier ministre se rendra également au cimetière de guerre d’Héliopolis pour rendre hommage aux soldats indiens qui ont fait le sacrifice suprême en combattant pour l’Égypte pendant la Première Guerre mondiale.

La visite est importante car l’Égypte est traditionnellement l’un des partenaires commerciaux les plus importants de l’Inde sur le continent africain. L’accord commercial bilatéral indo-égyptien est en vigueur depuis mars 1978 et est basé sur la clause de la nation la plus favorisée, selon l’Agence centrale égyptienne pour la mobilisation publique et les statistiques (CAPMAS).

L’Inde était le cinquième partenaire commercial de l’Égypte au cours de la période d’avril 2022 à décembre 2022. Elle était le 11e importateur de marchandises égyptiennes et le 5e exportateur vers l’Égypte au cours de la même période.

De plus, l’Inde et l’Égypte partagent une entente politique étroite basée sur une longue histoire de contacts et de coopération sur des questions bilatérales, régionales et mondiales.

L’Inde et l’Égypte partagent une compréhension politique étroite basée sur une longue histoire de contacts et de coopération sur des questions bilatérales, régionales et mondiales. L’annonce conjointe de l’établissement de relations diplomatiques au niveau des ambassadeurs a été faite le 18 août 1947. Depuis les années 1980, il y a eu quatre visites du Premier ministre de l’Inde en Égypte.

Rajiv Gandhi a visité le pays en 1985, PV Narasimha Rao en 1995, IK Gujral en 1997 et Manmohan Singh en 2009. Du côté égyptien, le président Hosni Moubarak s’est rendu en Inde en 1982, en 1983 (Sommet NAM) et à nouveau en 2008.

Les échanges de haut niveau avec l’Égypte se sont poursuivis après la révolution égyptienne de 2011, puis le président Mohamed Morsi s’est rendu en Inde en mars 2013. Le ministre des Affaires extérieures (EAM) s’est rendu au Caire en mars 2012 et le ministre égyptien des Affaires étrangères s’est rendu en Inde en décembre 2013.

Le 14 avril 2022, le Cabinet égyptien a annoncé l’inclusion de l’Inde dans la liste des pays accrédités pouvant fournir du blé à l’Égypte, mettant ainsi fin à une longue barrière non tarifaire en suspens.

L’Inde a dédouané une cargaison de 61 500 tonnes métriques de blé vers l’Égypte le 17 mai 2022.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)