Regardez une crise au bord de la piscine dans ‘Zola’

Taylour Paige incarne Zola, une strip-teaseuse qui est invitée à un voyage à Tampa pour danser, mais se retrouve dans une situation plus précaire qu’elle ne l’avait imaginé. Dans cette scène, elle essaie de faire une pause, mais est interrompue par X (Colman Domingo), un souteneur qui l’informe que les plans du voyage ont changé.

Un répit relaxant au bord de la piscine se transforme en un moment plus menaçant dans cette scène de « Zola », le film adapté d’un fil Twitter viral d’A’Ziah King.

Dans « Anatomie d’une scène », nous demandons aux réalisateurs de révéler les secrets qui permettent de créer des scènes clés de leurs films. Voir les nouveaux épisodes de la série le vendredi. Vous pouvez aussi regardez notre collection de plus de 150 vidéos sur YouTube et abonnez-vous à notre chaîne YouTube .

Dans son commentaire vidéo, la réalisatrice Janicza Bravo explique que si une grande partie du film est claustrophobe et se déroule à l’intérieur, elle souhaitait que cette séquence soit l’occasion d’emmener le public en plein air. Mais ce qui se passe n’offre pas le même genre de liberté à son personnage principal, qui se sent emprisonné par les exigences agressives de X.

« Ce que j’espérais ici, c’est que la scène nous rappellerait que certaines de nos relations avec le travail du sexe, l’esclavage sexuel sont quelque chose que nous avons le privilège de vivre à distance », a-t-elle déclaré. « Et ici, il nous dit qu’il est en fait juste à côté de nous. Et c’est si nous choisissons ou non de le voir.

