Regardez : Une chauve-souris mord la jambe du chanteur PRETTY RECKLESS TAYLOR MOMSEN lors d’un concert en Espagne

Selon Journal en métalune chauve-souris s’est posée sur la jambe gauche de THE PRETTY RECKLESS chanteur Taylor Momsen lors de la représentation de son groupe le 29 mai à l’Estadio La Cartuja à Séville, en Espagne, en première partie de AC DC.

Après avoir joué la cinquième chanson de THE PRETTY RECKLESSC’est prêt, « Les sorcières brûlent », Taylor s’est adressé à la foule en disant: « Vous montrez quelque chose du doigt, et je veux savoir ce que vous dites. » Elle a ensuite regardé sa jambe et a remarqué la chauve-souris, après quoi elle est revenue au micro et s’est exclamée : « Il y a une putain de chauve-souris volante sur ma jambe en ce moment. Quelqu’un peut-il m’aider, s’il vous plaît ? Je dois vraiment être une sorcière. »

Une scène s’est rapidement accrochée et a retiré la chauve-souris, ce qui a incité Taylor pour dire : « Gracias. Tout va bien. Et la chauve-souris va bien. Il va être mon nouvel ami », avant d’ajouter : « Putain de merde ».

Guitariste Ben Phillips puis il a dit à la foule : « Eh bien, cela n’est jamais arrivé auparavant. » Momsen a poursuivi en disant: « Je vous le dis. Je suis une putain de sorcière. J’attire les chauves-souris. Quelqu’un, faites sortir un chat noir. Ça va être génial. »

Phillips a dit au public : « Merci de l’avoir signalé », avant Momsen a ajouté : « Je pensais que vous pointiez du doigt mon JARDIN SONORE bracelet. Et je me suis dit : « Oh. Putain, ils aiment JARDIN SONORE. Génial. »

Momsen plus tard, je l’ai emmenée chez elle Instagram pour partager la vidéo de l’incident, et elle a écrit dans un message d’accompagnement : « Alors… MOMENT ROCK AND ROLL… à Séville mercredi pendant «Les sorcières brûlent» de toutes les chansons… une BAT a volé sur moi et s’est accrochée à ma jambe… au moment où je jouais et je n’en avais aucune idée jusqu’à ce que la foule incroyable continue de crier et de pointer du doigt… il était mignon, mais oui, il m’a mordu… alors des coups de rage pour la prochaine deux semaines. Merci à tout le personnel de l’hôpital qui m’a surnommé #batgirl après l’avoir vu aux informations locales ce matin-là… plus de séquences à venir… c’en est une pour les livres !!!! @acdc #pwrup #BATGIRL ».

Lors d’une apparition dans l’épisode du 6 mai de SiriusXMc’est « Trunk Nation avec Eddie Trunk », Taylor a été interrogé sur l’avancement des sessions d’écriture et d’enregistrement de THE PRETTY RECKLESSle cinquième album de. Elle a dit : « Je n’ai pas [release] dates pour vous, mais nous avons réservé – nous avons fermé le studio pendant huit mois. Il nous faut du temps pour faire un disque. Mais ça se passait à merveille [before we paused the sessions in order to hit the road]. Espérons que lorsque nous reprendrons en septembre, ce sera le même genre de flux et tout se figera. Mais une grande partie est écrite. Je suis sûr que d’autres seront écrites lorsque ces expériences se produiront, puis de nouvelles chansons [arise] hors d’eux. Je suis donc sûr qu’il y aura d’autres chansons à venir. Mais je n’ai pas de dates. Mais ça se passait très bien et nous avions juste commencé; nous n’avons vraiment pas encore commencé, mais il y a des trucs écrits. C’est donc un début, je suppose. Mais en ce qui concerne l’enregistrement, nous ne nous y étions pas encore vraiment lancés. »

En janvier dernier, THE PRETTY RECKLESS a partagé une photo de Taylor en studio avec Jonathan Wymanqui a coproduit THE PRETTY RECKLESSle dernier album de 2021 « Mort par le rock and roll »confirmant apparemment que Wyman a fait équipe avec le groupe pour le prochain LP.

Dans une interview de mai 2023 avec Ronni Hunter de la 99.7 Le Blitz station de radio, Momsen a révélé qu’elle et elle THE PRETTY RECKLESS les membres du groupe avaient commencé à travailler sur le suivi de « Mort par le rock and roll ».

« Nous sommes dans un grand espace libre », a-t-elle déclaré. « Nous nous amusons simplement et terminons le cycle de tournée de « Mort par le rock and roll ». Et puis un nouveau disque – et c’est le prochain chapitre. Nous avons déjà en quelque sorte commencé… Nous sommes entrés dans un studio ; nous sommes entrés dans un studio. Cela veut donc dire quelque chose pour nous. »

THE PRETTY RECKLESS soutient AC DC sur la tournée européenne printemps/été 2024 du légendaire groupe de hard rock. Momsen et ses camarades du groupe ont également ouvert pour LES PIERRES QUI ROULENT le 11 mai au Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

En novembre 2022, THE PRETTY RECKLESS a sorti une nouvelle collection de musique, « D’autres mondes »via Records intrépides. Cet effort a vu le groupe livrer ses premiers enregistrements acoustiques véritables, des reprises inattendues et d’autres réimaginations.

« Mort par le rock and roll » a été mis à disposition en février 2021 via Records intrépides aux États-Unis et Dossiers médiatiques du siècle dans le reste du monde.

À la libération, « Mort par le rock and roll » en tête de plusieurs classements de ventes, dont Panneau d’affichageLes meilleurs albums, rock, musique dure et classements numériques de . Le disque a également donné trois singles consécutifs n°1 : « Mort par le rock and roll », « Et ainsi ça s’est passé » (avec Tom Morello de RAGE CONTRE LA MACHINE) et « Seul l’amour peut me sauver maintenant » (avec Kim Thayil et Matt Cameron de JARDIN SONORE). Le groupe a totalisé sept singles n°1 au format rock tout au long de sa carrière.

« Mort par le rock and roll » était THE PRETTY RECKLESSle premier album de à être réalisé sans producteur de longue date Kato Khandwaladécédé en avril 2018 des suites de blessures subies dans un accident de moto.

THE PRETTY RECKLESS créée en 2009 et composée de Momsen, Phillipsbassiste Marc Damon et batteur Jamie Perkins.

En 2021, Momsen – qui est devenu célèbre en incarnant le personnage d’une petite sœur énervée Jenny Humphrey sur La CWc’est « Une fille bavarde » — décrit « Mort par le rock and roll » dans une interview avec ABC Audio comme un « cri de guerre pour la vie et l’espoir ».

« Je pense que c’est quelque chose que nous pouvons tous utiliser un peu plus, surtout en ce moment », a-t-elle déclaré. « Nous pourrions toujours utiliser un peu plus d’espoir, et nous pourrions toujours utiliser un peu plus de rock and roll. »