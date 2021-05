Alors que le cessez-le-feu israélo-Gaza est entré en vigueur mercredi, les affrontements entre manifestants juifs et pro-palestiniens à New York ont ​​refusé de s’éteindre et ont vu des pétards exploser.

Alors que les combats entre Israël et Gaza contrôlés par le Hamas se sont endormis après 11 jours de tirs de roquettes et de bombardements de Tsahal, il n’y avait aucun signe de calme à New York, où les manifestations pro-palestiniennes ont affronté les partisans de l’État juif à Manhattan.

Des images partagées sur les réseaux sociaux montrent ce qui semble être un pétard se déroulant dans le Diamond District de New York. L’ancien membre de l’Assemblée de l’État de New York et dirigeant juif Dov Hikind a affirmé que « Une mini bombe incendiaire » a été jeté par des manifestants palestiniens sur un groupe de juifs. La vidéo de l’explosion montre des gens qui hurlent et s’enfuient dans le désarroi après l’explosion.

Un autre clip montre des débris gisant sur le sol et de la fumée s’élevant de la scène.

La police a pu être vue en train de procéder à des arrestations sur les lieux de l’incident, mais on ne sait toujours pas si le prétendu lanceur de bombes a été arrêté.

D’autres images montrent des matchs de cris et des échauffourées éclatant entre les groupes rivaux au milieu d’une forte présence policière dans la région.

Le NYPD éloigne les manifestants de la Palestine libre des manifestants pro-israéliens après que d’autres escarmouches ont éclaté entre les groupes, des feux d’artifice de type bombe fumigène et du verre peuvent être trouvés sur le sol pic.twitter.com/Lf37QH3bMU – Elad Eliahu (@elaadeliahu) 20 mai 2021

«F… vous, sionistes!» Des affrontements ont éclaté dans la rue entre des pro-palestiniens et d’autres dans le Diamond District de Manhattan, un quartier juif. pic.twitter.com/F4zgqCFj1W – Andy Ngô (@MrAndyNgo) 21 mai 2021

Les escarmouches entre les partisans du mouvement Free Palestine et les partisans de la campagne de bombardement israélienne à Gaza se sont répandues dans les rues de plusieurs villes américaines, dont New York et Los Angeles, où la police locale enquête sur un possible crime de haine contre les Juifs après des militants pro-palestiniens. ont été filmés en train d’attaquer un homme juif devant un restaurant. Un groupe d’hommes aurait crié des slogans pro-palestiniens et des remarques antisémites aux convives, incitant l’un d’entre eux à riposter, ce qui a conduit à la confronation.





De nombreuses arrestations ont été signalées après que des manifestants pro-israéliens et pro-palestiniens se soient affrontés et que la police se soit opposée au consulat de Tel Aviv à New York mardi lors d’une manifestation contre les frappes de Gaza.

