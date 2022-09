Une nouvelle bande-annonce est sortie pour Netflix‘s The Playlist, une série dramatique fictive sur Spotify. La série de six épisodes, qui sortira sur le service de streaming le 13 octobre, traite de “la start-up suédoise qui a secoué toute l’industrie de la musique et a évolué pour devenir l’un des principaux services de musique au monde”, selon Netflix.

Voici la bande-annonce d’une minute, qui intègre la chanson Good Feeling de Flo Rida. Des extraits de voix expriment leur désapprobation, qualifiant quelque chose d’impossible et disant que la musique ne peut pas être gratuite.

L’acteur suédois Edvin Endre incarne le jeune entrepreneur technologique Daniel Ek, désormais connu comme le co-fondateur et PDG super riche de Spotify. La série met également en vedette Ulf Stenberg dans Per Sundin, Gizem Erdogan dans Petra Hansson, Joel Lützow dans Andreas Ehn, Christian Hillborg dans Martin Lorentzon et Janice Kamya Kavander dans Bobbie T.

The Playlist est la dernière histoire vraie de startups et de fondateurs à être adaptée en série dramatique après que WeCrashed a raconté le drame à WeWork, Super Pumped est allé dans les coulisses d’Uber et The Dropout a remporté un Emmy pour la performance d’Amanda Seyfried à Elizabeth Holmes, fondatrice de Theranos emprisonnée. Après ces bouffonneries sinistres, les négociations internationales sur les licences musicales ne semblent pas si sensationnelles – mais encore une fois, aviez-vous une idée du drame Facebook avant la sortie de The Social Network ? La série est inspirée du livre Spotify Untold de Sven Carlsson et Jonas Leijonhufvud, qui raconte le bœuf réel entre le jeune Spotify et des opposants vocaux, dont Steve Jobs et Taylor Swift.