Regardez: Une bagarre éclate entre l’Argentine et les Pays-Bas alors que Virgil van Dijk FLATTENS Leandro Parades

Vous ne voulez pas jouer avec Virgil van Dijk.

Le capitaine néerlandais a complètement écrasé l’Argentin Leandro Parades au milieu d’une brève bagarre sur le terrain entre le personnel d’entraîneurs et les joueurs. Le milieu de terrain venait de frapper Nathan Ake et de lancer le ballon, lorsque les entraîneurs sont sortis de leurs bancs et que les joueurs se sont affrontés.

Van Dijk est venu en courant du défenseur central et s’est fortement opposé à Parades. La présence même du défenseur de Liverpool a fait tomber Parades au sol.

Eh bien… ça a vite dégénéré ! 😳#BBCFootball #BBCWorldCup 9 décembre 2022

Dans une première mi-temps autrement tiède, la différence devait simplement être Lionel Messi. Le petit génie n’a peut-être pas marqué l’ouverture décisive, mais a réussi à enfiler la passe décisive dans le chas d’une aiguille pour ouvrir le score pour l’Albaceleste, alors que Nahuel Molina de l’Atletico Madrid a terminé la chance de manière exquise. C’était l’une des passes décisives les plus mémorables de la Coupe du monde jusqu’à présent et une finition fantastique pour démarrer.

Messi devait aussi avoir son nom sur la feuille de match, bien sûr. Denzel Dumfries a fait tomber Marcos Acuna après 70 minutes pour ce qui était une pénalité de mur de pierre et bien sûr, le capitaine allait intervenir pour le prendre. Calmement, Messi s’est approché du ballon et l’a envoyé avec le gardien néerlandais Andries Noppert enraciné sur place alors que le ballon passait devant lui. Avec ce but, Messi a inscrit le dixième but de sa carrière en Coupe du monde.

Alors que les Pays-Bas essayaient de se frayer un chemin dans le match plutôt que de le prendre d’assaut, une grande partie de l’attention s’est concentrée sur l’arbitre espagnol Antonio Mateu Lahoz. Sergio Aguero a tweeté à propos de l’homme en noir avec Twitter se joignant à se moquer de Mateu Lahoz pour vouloir être le centre d’attention.