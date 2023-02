Regardez un voisin de l’enfer pelleter du CIMENT sur une clôture causant des centaines de livres de dégâts dans une campagne de haine

C’est le moment choquant où une voisine de l’enfer a causé des centaines de livres de dégâts en déversant du ciment sur sa clôture.

Joanne Shreeves a ri en faisant la guerre à ses voisins, détruisant leurs biens et menaçant de les tuer dans sa campagne de haine.

Joanne Shreeves a causé des centaines de livres de dommages à la propriété de Trevor Dempsey, y compris une clôture, des fleurs de jardin et un hangar de rempotage construit sur mesure Crédit : Nouvelles centrales

la femme de 51 ans a agi «comme une personne possédée» alors qu’elle pelletait du béton et des rochers par-dessus sa clôture frappant son voisin Crédit : Nouvelles centrales

L’homme «possédé» de 51 ans a détruit la clôture, les fleurs du jardin et le hangar de Trevor Dempsey tout en crachant et en lui criant dessus.

Elle a même annulé l’appel au 999 qu’un Trevor horrifié a fait quelques instants après qu’il a été placé.

Les images de vidéosurveillance se sont avérées être la chute de Shreeves, la fille de l’ancien manager des Spurs Peter Shreeves, règne de la terreur – malgré l’utilisation de son tuyau sur les caméras dans une tentative désespérée de les briser.

Elle a comparu devant le tribunal de première instance de Stratford où sa cible innocente d’abus a témoigné.

M. Dempsey a déclaré au tribunal que sa voisine était comme une “personne possédée” lorsqu’elle a lancé des rochers par-dessus sa clôture le 24 octobre 2020.

La femme de 62 ans a déclaré: “Il y a eu une grosse crise – elle est devenue folle.

“Elle est allée dans son garage, a sorti sa pelle et a pelleté ce que nous avions mis dedans et l’a jeté par-dessus la clôture et m’a frappé.

“On pouvait la voir lancer des rochers par-dessus la clôture en jetant des trucs sur la maison et les fenêtres.

“Elle était comme une possédée, c’était une possédée.”

Des preuves vidéo ont également montré l’accusé crachant et criant: “Tu es un sale con, tu l’es. Un putain de sale con. Tu sais ce qui arrive aux sales con ** ?”

La voisine enragée a également pris l’initiative de couper du ruban adhésif sur lequel on pouvait lire “tenir à l’écart” sur leur ligne de démarcation.

Mitchell Durdin, une autre des victimes de Shreeves, a déclaré au tribunal qu’il était dégoûté après qu’elle lui ait craché dessus.

“C’était pendant la pandémie de covid et il n’y avait pas de vaccin, j’étais terrifié”, a-t-il déclaré.

Mme Durdin a également expliqué au tribunal comment Shreeves les avait terrorisés dans leur rue de banlieue de Chingford – où de fausses maisons tudor rapportaient 1 million de livres sterling.

À une occasion, Mme Durdin a regardé par la fenêtre après avoir entendu une agitation et a trouvé Shreeves en train de la regarder.

Elle a affirmé que Shreeves l’avait traitée de “sale c ** t” et elle a répondu: “Toi aussi.”

Mme Durdin a ajouté: “Elle se retourne, fait une gorge tranchée (geste) et dit” tu es mort “” tu es mort “alors que nous étions dans notre propre maison.”

Shreeves a déjà été reconnu coupable de voies de fait simples en relation avec M. Durdin.

M. et Mme Durdin ont également vu leur voisin de cauchemar condamné pour comportement menaçant avec intention par le même tribunal en mai dernier.

Pour les dommages matériels de M. Dempsey, le voisin destructeur a été reconnu coupable de dommages criminels d’une valeur de 440 £.

Cependant, elle a obtenu un nouveau procès par le juge de district William Nelson en août après avoir affirmé que les images de vidéosurveillance avaient été modifiées.

Mais, lors de son deuxième procès, elle a de nouveau été reconnue coupable de voies de fait simples, causant des dommages criminels et un comportement menaçant.

L’accusée ne s’est pas présentée au procès pour cause de maladie, mais a de nouveau affirmé que la vidéosurveillance était fausse pour sa défense.

Le juge de district William Nelson a déclaré au tribunal: “Suggérer que les images de vidéosurveillance ont été trafiquées de quelque manière que ce soit dépasse l’entendement.

“Ce que l’on voit sur cette séquence est une représentation fidèle.

“Ils vivaient à côté l’un de l’autre et maintenant ils ont pris trois jours de temps devant le tribunal.

“Il y a clairement une animosité non dissimulée entre toutes les parties dans cette affaire.”

En ce qui concerne Shreeves crachant sur Mitchell Durdin, le juge Nelson a déclaré: “Dans aucun des CCTV, je n’ai pu voir de gouttes d’eau, mais ce que j’ai entendu était le bruit d’un crachat.”

En parlant des dommages matériels de M. Dempsey, le juge a déclaré: “Je suis convaincu que le défendeur a jeté un grand nombre d’objets par-dessus la clôture.

“Il se peut que Carol Shreeves ne puisse pas accepter le comportement de sa fille.”

À ce stade de la procédure, Shreeves a marmonné quelque chose sur le banc des accusés que le juge a pensé être “soyez prudent”.

Il a répondu: “J’espère que ce n’était pas une menace. Vous avez dit ‘faites attention’.”

“J’ai dit” oh “, a répondu Shreeves.

“Au cours de cette procédure, vous avez été perturbateur et avez dit des choses aux témoins pendant qu’ils témoignaient”, a ajouté le juge.

Shreeves a été libérée sous caution en attendant sa condamnation le 2 mars.

L’accusé a été innocenté de deux chefs d’accusation de comportement menaçant le 27 juin 2021.