Regardez un trafiquant de drogue de 19 ans percuter un lampadaire à 60 mph sur une moto volée envoyant un passager voler

C’est le moment où un trafiquant de drogue a percuté un lampadaire à 60 mph sur une moto volée envoyant son passager voler.

Orlando Piasecke, 19 ans, roulait à deux fois la limite de vitesse lorsqu’il a percuté une voiture avant de se catapulter dans le poteau en béton le 2 avril de l’année dernière.

Orlando Piasecke, 19 ans, dépassait la limite de vitesse lorsqu’il a perdu le contrôle de la moto volée 1 crédit

Le moment où l’adolescent trafiquant de drogue a écrasé le vélo a été capturé sur CCTV 1 crédit

Piasecke a semblé perdre le contrôle du vélo lorsqu’il a heurté une voiture et un lampadaire 1 crédit

La paire s’est écrasée sur le trottoir après s’être lancée dans le poteau 1 crédit

Des images de vidéosurveillance poignantes montrent le moment où l’adolescent trafiquant de drogue a écrasé le vélo, laissant son meilleur ami avec des blessures catastrophiques.

Le clip choquant montre le pilote volant sur la route à cause de la force de l’impact tandis que son passager de 19 ans s’écrase directement dans le lampadaire.

Piasecke peut alors être vu abandonner sans pitié son ami avec des blessures qui ont changé sa vie sur les lieux de Cotmanhay Road, à Ilkeston, Derbys.

Un tribunal a appris que la victime s’était retrouvée avec une fracture du bassin, de multiples fractures aux jambes, un saignement au cerveau et qu’elle ne pourrait plus jamais marcher.

Piasecke, d’Ilkeston a été arrêté mais après avoir été libéré sous caution, il s’est lancé dans une frénésie de trafic de drogue qui l’a vu prendre des selfies avec des sacs de poudre blanche.

Il a ensuite été retrouvé avec 500 £ en espèces et plusieurs téléphones portables, ainsi que plus de 1 000 £ d’héroïne et de crack.

Piasecke a poursuivi en admettant avoir causé des blessures graves par conduite dangereuse, conduite sans assurance ni permis et possession dans l’intention de fournir des drogues de classe A.

Il a été emprisonné pendant six ans à Derby Crown Court le 12 août.

Le sergent Matt Edwards, de la police du Derbyshire, a déclaré par la suite que Piasecke avait montré un manque de soins pour son compagnon blessé.

“Piasecke a montré peu de remords après l’accident dans lequel son passager a été très grièvement blessé.

“Il a continué à se livrer à la criminalité après sa libération sous caution, en vendant des drogues de classe A à travers Ilkeston.

“Je suis heureux qu’il soit maintenant derrière les barreaux et que les rues d’Ilkeston soient ainsi beaucoup plus sûres.”