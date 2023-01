Regardez un robot “Terminator” réel se transformer en liquide pour s’échapper d’une cage

Les scientifiques ont créé un minuscule système robotique qui peut passer du solide au liquide et inversement, donnant vie à un peu de science-fiction classique pendant qu’ils y sont.

Cela fait 30 ans que des robots tueurs de métal liquide sont entrés dans nos cauchemars grâce à Terminator 2 : Le Jugement Dernier de 1991. Le robot T-1000 à changement de forme de ce film pourrait apparemment surmonter n’importe quel obstacle tout en transformant des parties de lui-même en armes à volonté.

Le spectre de Skynet et l’apocalypse des robots nous hantent depuis, et maintenant une équipe internationale de chercheurs nous a finalement donné une version réelle d’un T-1000, bien qu’avec des objectifs plus altruistes.

L’équipe dit qu’elle n’a pas été inspirée par Hollywood, mais par l’humble concombre de mer, qui peut faire la transition entre des états corporels mous et rigides.

“Donner aux robots la possibilité de basculer entre l’état liquide et l’état solide leur donne plus de fonctionnalités”, déclare Casserole de Chengfengingénieur à l’Université chinoise de Hong Kong qui mené l’étude.

Comme pour faire signe aux terreurs nocturnes inspirées de Terminator, Pan et ses collègues démontrent cette fonctionnalité accrue en plaçant l’un de leurs robots miniatures dans une cellule de prison simulée et en montrant comment il pourrait s’échapper.

Il peut être un peu difficile de voir ce qui se passe dans la vidéo ci-dessus, mais fondamentalement, le robot se fond en un liquide, s’écoule entre les barres et dans un moule en attente où il se refroidit, se reforme puis réapparaît. Certes, cet évadé est un peu moins terrifiant qu’un T-1000 puisqu’il a besoin d’un moule prêt à se reconstituer, mais c’est tout de même suffisant pour agiter n’importe quel Luddite.

La démonstration fait partie d’un étude publiée Mercredi dans la revue Matter.

L’auteur principal Carmel Majidi de l’Université Carnegie Mellon a déclaré que les aimants rendent possible toute cette transition de phase futuriste.

“Les particules magnétiques ont ici deux rôles… Le premier est qu’elles rendent le matériau sensible à un champ magnétique alternatif, de sorte que vous pouvez, par induction, chauffer le matériau et provoquer le changement de phase. Mais les particules magnétiques donnent également aux robots la mobilité et la capacité de se déplacer en réponse au champ magnétique.”

Les particules sont incorporées dans du gallium, qui est un métal avec un point de fusion très bas de seulement 86 degrés Fahrenheit (environ 30 degrés Celsius), créant une substance qui coule plus comme de l’eau que d’autres matériaux à changement de phase, qui sont plus visqueux.

Lors des tests, les mini robots ont pu sauter par-dessus des obstacles, escalader des murs, se diviser en deux et fusionner à nouveau tout en étant contrôlés magnétiquement.

“Maintenant, nous poussons ce système de matériaux de manière plus pratique pour résoudre certains problèmes médicaux et techniques très spécifiques”, a déclaré Pan.

Dans d’autres démonstrations, les robots ont été utilisés pour souder des circuits, administrer des médicaments et éliminer un objet étranger d’un estomac modèle.

Les chercheurs envisagent que le système soit capable d’effectuer des réparations dans des espaces difficiles d’accès et de servir de “vis universelle”, qui se fond dans une douille à vis et se solidifie sans qu’aucun vissage réel ne soit nécessaire.

L’équipe est particulièrement enthousiasmée par les utilisations médicales potentielles.

“Les travaux futurs devraient explorer davantage comment ces robots pourraient être utilisés dans un contexte biomédical”, a déclaré Majidi. “Ce que nous montrons ne sont que des démonstrations ponctuelles, des preuves de concept, mais beaucoup plus d’études seront nécessaires pour approfondir la manière dont cela pourrait réellement être utilisé pour l’administration de médicaments ou pour retirer des objets étrangers.”

Espérons que la liste des objets étrangers qui doivent être retirés n’inclura jamais de robots de fusion miniatures armés, car ils pourraient s’avérer difficiles à retrouver et à extraire.