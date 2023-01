Regardez un robot Boston Dynamics Atlas saisir et lancer comme si de rien n’était

Les machines Atlas de Boston Dynamics visent à être les humains du monde des robots en ce qui concerne les capacités physiques. Ils peuvent déjà faire du parkour et la gymnastique, mais les mises à jour récentes ont ajouté de nouvelles compétences qui font que les bots ressemblent encore plus à des personnes qu’auparavant.

Lorsque nous avons vu Atlas tuer un parcours de parkour en 2021, il avait des appendices trapus pour les mains. L’Atlas d’aujourd’hui, star d’un Vidéo Boston Dynamics sorti mercredi, a des pinces et un sens du show-robot-ship.

La vidéo se présente comme une vignette de chantier avec un humain qui a oublié ses outils alors qu’il se trouvait sur une plate-forme élevée. Le travailleur appelle Atlas pour qu’il vienne chercher son sac à outils. Le robot construit courageusement un pont, attrape le sac, saute à un endroit plus élevé et lance le sac jusqu’à son patron. Il effectue ensuite une descente de style gymnastique.

La vidéo est une démonstration des pinces à main de type pince et de la capacité du robot à modifier son environnement et à lancer avec précision un objet lourd pour accomplir une tâche. UN vidéo des coulisses explique en détail comment le robot perçoit et manipule les objets.

Atlas a parcouru un long chemin. Il y a moins de dix ans, un écrivain de CNET a commenté qu’une première version du robot était “terrible au karaté.” Boston Dynamics utilise Atlas comme banc d’essai pour tester des technologies et de nouvelles capacités robotiques.

Un autre robot humanoïde très discuté est le Robot Tesla Optimus axé sur l’IA, qui est un animal très différent (excusez-moi – robot) d’Atlas. Il est également à un stade de développement plus précoce, alors ne vous attendez pas à des confrontations Atlas-Optimus dans un proche avenir. Les deux machines montrent comment l’humanité travaille à la réalisation du rêve de science-fiction de robots fabriqués à notre image.