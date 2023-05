Regardez un requin-ange incroyablement rare repéré au large de l’Irlande dans des images incroyables

Un kayakiste CHANCEUX a reçu l’ordre de « faire le loto » après avoir repéré un requin-ange incroyablement rare au large des côtes irlandaises.

Colin O’Loan, qui faisait du kayak avec un groupe d’enfants et un autre instructeur du Galway Bay Sailing Club, a partagé la séquence spéciale avec ses partisans hier soir.

Le kayakiste a repéré le requin rare dans les eaux irlandaises Crédit : collecte des médias sociaux

Il était sorti avec un cours de kayak lorsque la découverte a été faite Crédit : collecte des médias sociaux

Le grand requin ange a été capturé dans la région de Renville.

De nombreux habitants et utilisateurs de Twitter se sont précipités vers les commentaires après avoir visionné les images brillantes.

Galway Atlantiquaria a déclaré: « Le fair-play pour ne pas paniquer, c’est une expérience sur un million. Et les images sont incroyables. »

Et Colin a répondu: « Ouais, une dame qui les étudie a pris contact et a dit que je devrais sortir et faire le loto. »

Quelqu’un d’autre a commenté: « Des images incroyables. Wow. »

Colin a également raconté comment il a d’abord pensé que le requin était une raie – et l’a nommé d’après le politicien du Kerry Jackie Healy-Rae.

Mais quand il est rentré chez lui, il a découvert que c’était une créature marine rare.

Il a ajouté: « Quel régal pour les 10 enfants que j’ai eu sur un cours de kayak.

« J’ai d’abord pensé que c’était un type de raie, alors je l’ai appelé Jackie Healy.

« Ce n’est que lorsque je suis rentré à la maison et que j’ai fait quelques recherches que j’ai découvert à quoi nous avions affaire. Jour de classe. »

Le Marine Institute – l’agence nationale irlandaise pour la recherche, le développement et l’innovation marines – a déclaré que les requins anges sont « l’un des plus rares d’Europe ».

Ils ont ajouté: « Des scènes passionnantes hier à Rinville, Co Galway avec un extrêmement rare #angelshark aperçu par un groupe de kayak local, sur les rives entourant le siège de l’Institut marin !

« Nous sommes ravis d’avoir confirmé l’observation d’un des requins les plus rares d’Europe.

« Ronan Breathnach et Colm O’Loan @irishcharcoal sont les deux instructeurs de kayak du Galway Bay Sailing Club qui ont tourné cette séquence.

« Quelle belle journée pour le groupe de 12 scientifiques marins en herbe du futur qu’ils ont emmené sur l’eau hier !

« Non seulement ils ont pu explorer l’environnement marin de manière non invasive, mais ils ont également pu voir un animal marin en danger critique d’extinction. »

Les requins-anges sont répertoriés comme « en danger critique d’extinction » sur la liste rouge irlandaise pour les poissons cartilagineux.

Inland Fisheries Ireland a ajouté: « Les requins anges sont des habitants benthiques des fonds marins des eaux côtières côtières et peuvent être trouvés à des profondeurs de 5 à 150 m.

« Espèce nocturne, les anges de mer se cachent dans la boue ou le sable pendant la journée.

« L’ange de mer est vivipare, les femelles donnant naissance à des portées pouvant aller jusqu’à 13 « petits ». »

Pendant ce temps, Cork TD Christopher O’Sullivan, que l’on peut trouver sur Instagram à @christopher_o_sullivan_td, a récemment partagé des images brillantes de personnes regardant des requins pèlerins dans les eaux irlandaises.

Sa vidéo montre deux requins pèlerins géants dans l’eau bleu clair près de Courtmacsherry à West Cork.

Les requins pèlerins sont le deuxième plus grand requin vivant, mais ils ne causent aucun mal aux humains.

Chris a déclaré: « Les requins pèlerins sont une joie de passer du temps avec.

« Aucun clip vidéo ne pourrait jamais rendre justice à leur vraie taille. Ce sont des géants.

« Le deuxième plus gros poisson de la planète. Des conditions parfaites aujourd’hui lors de notre voyage depuis Courtmacsherry. »

Il a capturé les images lors d’une excursion en bateau d’observation des baleines avec Atlantic Whale & Wildlife Tours.

De nombreuses personnes se sont précipitées dans les commentaires pour partager leurs réflexions sur le clip.

L’un d’eux a commenté : « Ohhhh wow ! »