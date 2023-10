Des images de ce vol en plein jour ne seraient pas déplacées sur Crimewatch – mais cet « escroc » savait qu’il était filmé tout le temps.

Lee Thompson a été recruté sous le nom de « Piccadilly Pickpocket » pour voler les téléphones des gens – avant de les rendre directement et de demander un paiement – ​​afin de montrer combien de personnes sont escroquées par leur opérateur de téléphonie mobile.

On estime que le surpaiement des smartphones coûte aux Britanniques plus de 530 millions de livres sterling chaque année, le consommateur concerné moyen payant plus de 200 £ par an – et contrairement aux vols à la tire sur les téléphones, ce n’est pas illégal.

Le pickpocket travaillait avec Vierge Média O2qui a également commandé une étude auprès de 2 000 adultes, qui a révélé que plus d’un quart (28 pour cent) des personnes sous contrat estiment qu’ils paient trop cher.

Des millions de personnes finissent par payer trop cher pour leurs smartphones une fois leur contrat terminé, car la plupart des fournisseurs de réseau ne réduisent pas entièrement ou automatiquement les factures des clients une fois qu’ils ont payé le prix du téléphone, ce qui signifie qu’ils sont toujours facturés pour quelque chose qu’ils possèdent déjà. .

Rob Orr, directeur des opérations chez Virgin Media O2, qui exhorte les consommateurs à vérifier s’ils paient trop cher à l’aide d’un nouveau calculateur de trop-payé en ligne, a déclaré : « Chaque jour, des millions de personnes paient sans le savoir pour des téléphones qu’ils possèdent déjà alors qu’ils pourraient l’être. économiser une fortune.

« Nos recherches montrent que des millions d’utilisateurs de téléphones sont, à juste titre, mécontents de devoir payer deux fois pour leur téléphone.

“Nous continuons de mettre en lumière cette pratique pernicieuse pour garantir que les Britanniques cessent de payer pour ce qui leur revient de droit.”

La nouvelle étude révèle également que plus d’un quart (28 %) des personnes interrogées utilisent le même réseau depuis plus de 10 ans, et 26 % d’entre elles n’ont eu qu’un seul combiné au cours de la décennie.

Les consommateurs dans cette situation auraient très bien pu payer leur smartphone deux ou trois fois.

Deux tiers ont déclaré qu’ils seraient mécontents s’ils apprenaient qu’on leur facturait un téléphone qu’ils avaient déjà payé, mais 30 pour cent admettent qu’ils vérifient rarement leur facture de téléphone portable pour voir si c’est le cas.

S’ils avaient su au début de leur contrat que leur smartphone pourrait être surfacturé, près de la moitié (48 %) admettent qu’ils ne se seraient jamais inscrits.

Un nombre stupéfiant de 82 pour cent ont déclaré qu’il incombait aux opérateurs de réseaux d’arrêter de surfacturer les consommateurs, mais des millions de consommateurs à travers le pays sont prêts à continuer involontairement à payer pour les appareils qu’ils possèdent déjà, dans un problème qui ne cessera de se répéter.

Plus de la moitié (52 %) ont admis qu’ils ne savaient pas combien il leur en coûterait pour acheter leur appareil au moment de la souscription de leur contrat, mais sans cette information, les consommateurs ne savent pas combien ils paieront pour leurs appareils. .

Et 43 % des personnes interrogées, via OnePoll, ont admis qu’elles iraient ailleurs si elles découvraient qu’elles payaient trop cher leur téléphone.

Lorsqu’on leur a demandé ce qui les empêcherait de changer de fournisseur de réseau, près d’un quart (23 %) ont répondu qu’ils utilisaient le même fournisseur depuis des années, sans savoir qu’ils avaient peut-être été surfacturés, et 16 % estimaient que tous les fournisseurs étaient identiques.

Rob Orr de Virgin Media O2 a déclaré : « Au cours de la dernière décennie, O2 a été le seul opérateur de réseau à avoir automatiquement et entièrement réduit les factures de ses clients une fois leur appareil payé.

“Mais malheureusement, des millions de personnes sur d’autres réseaux se font escroquer sans même s’en rendre compte.

« À l’heure où les trois quarts des Britanniques ont dû réduire leurs dépenses, il n’est pas acceptable que d’autres opérateurs de téléphonie mobile continuent de facturer à leurs clients des centaines d’euros pour des téléphones qu’ils ont déjà payés.

« Cet argent pourrait être très utile à l’heure actuelle, c’est pourquoi nous invitons tout le monde à vérifier qu’il ne paie pas trop cher à l’aide de notre calculateur en ligne qui révèle en quelques secondes seulement s’il court un risque.

« Les clients de tous les réseaux peuvent l’utiliser et nous espérons qu’il leur fournira les informations dont ils ont besoin pour arrêter de payer pour des choses qu’ils possèdent déjà.

“Près des deux tiers ont déclaré qu’ils se sentiraient arnaqués s’ils payaient trop cher pour un café, alors pourquoi le faire avec votre smartphone ?”