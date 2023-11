Regardez un physicien répondre aux questions de physique sur Twitter | Assistance technique | Support technique

Je m’appelle Jeffrey Hazboun.

Je suis physicien.

Répondons à quelques questions hors Internet.

C’est le support physique.

@PAzaz91 demande :

Comment les trous noirs influencent-ils l’espace-temps qui les entoure ?

Tout ce qui est massif va plier l’espace-temps.

Alors si je pense à cette feuille d’élastique

comme étant un espace-temps sans rien dedans,

dès que j’y mets quelque chose qui a une masse,

il courbe l’espace-temps autour de lui.

Si je prends ensuite quelque chose de vraiment petit comme cette bille

et donne-lui un peu de punch,

il orbitera autour de cet objet.

Et c’est ça qui suit un espace-temps courbe

c’est pourquoi la terre tourne autour du soleil.

Donc si j’ai un très gros objet

et je regarde à quoi cela ressemble dans l’espace-temps,

cela le plie encore plus.

La clé avec un trou noir fait quelque chose

c’est vraiment très dense,

et à mesure que j’augmente cette densité,

qui étend l’espace-temps de plus en plus loin

et plus bas,

à tel point que la lumière ne peut plus échapper à cette courbure,

et c’est ce que nous appelons un trou noir.

@petalsforjack demande,

attends, c’est quoi l’espace-temps ?

L’espace-temps est la chose dans laquelle nous vivons.

C’est quatre dimensions,

trois dimensions de l’espace

et en ajoutant à cela la dimension du temps.

C’est ce que nous traversons alors que nous restons assis,

c’est ce que nous traversons en traversant notre maison.

@FrvnkieSmacks demande :

comment diviser un atome ?

En réalité, vous divisez le noyau.

Et disons que c’est le noyau d’un atome d’uranium,

et ce que vous faites, c’est tirer une autre particule dessus,

généralement un neutron,

vraiment, très vite.

Et quand tu tires sur le noyau,

le noyau se brise en morceaux,

en quelques morceaux différents qui sont des noyaux plus petits.

Et quand tu fais ça,

cela aussi, comme vous pouvez le constater, libère beaucoup d’énergie,

et c’est de là que sont venues les premières bombes nucléaires

et c’est là que l’énergie que nous obtenons

de l’énergie nucléaire vient.

L’utilisateur alir8203 demande :

si le soleil disparaissait soudainement,

il nous faudrait huit minutes pour le découvrir.

Mais la Terre tourne-t-elle toujours là où se trouvait le soleil,

ou va-t-il sortir de l’orbite

immédiatement après sa disparition ?

La réponse est qu’il va continuer à se déplacer autour du soleil

pendant encore huit minutes.

Nous ne savons pas ici sur terre que le soleil a disparu

parce qu’il faut huit minutes pour la lumière

pour nous atteindre du soleil.

Il faut également huit minutes pour tout changement de gravité

pour passer du soleil à nous.

@Mike_Bianchi demande :

n’a rien lu sur la physique

depuis le lycée.

Hé, as-tu entendu parler des ondes gravitationnelles ?

J’ai entendu parler des ondes gravitationnelles

et j’ai aidé à publier certains des résultats récents

sur les ondes gravitationnelles.

Au cas où vous n’y auriez pas prêté attention,

les ondes gravitationnelles sont ces expansions

et contractions de l’espace-temps

qui voyagent à travers l’espace-temps vers nous

des trous noirs super massifs

au centre de galaxies lointaines.

Une des choses vraiment intéressantes à propos des ondes gravitationnelles

c’est qu’ils traversent l’univers sans entrave.

Nous pouvons réellement nous rapprocher du Big Bang

en utilisant des observations d’ondes gravitationnelles.

Alors ils vont nous apprendre toutes sortes de trucs sympas

sur l’univers primitif.

@only1_66 demande :

une question,

comment détecter les ondes gravitationnelles dans l’espace-temps ?

La première façon dont nous avons détecté les ondes gravitationnelles

il y a quelques années, nous utilisions des lasers dans de gros tubes à vide.

Et tu as divisé un laser,

vous l’abattez dans deux tubes,

et vous gardez une trace de la distance entre les miroirs

utiliser les lasers

pour vous indiquer la distance entre les miroirs.

Cela s’appelle LIGO.

La deuxième façon dont nous avons appris

détecter les ondes gravitationnelles

c’est en utilisant ces étoiles exotiques appelées pulsars.

Ce sont des étoiles qui tournent très vite

cette impulsion à chaque fois qu’ils entrent dans notre champ de vision.

Nous observons ces impulsions au fil du temps,

si les impulsions arrivent un peu plus tard

ou un peu plus tôt,

nous pouvons attribuer cela à l’expansion

et la contraction de l’espace-temps entre nous et ces étoiles.

Je fais partie d’une collaboration

qui regarde près de 70 de ces étoiles

dans toutes les directions

et nous le surveillons depuis près de 20 ans.

@thetarekhatib demande :

Je vous paie réellement 1 000 $ si vous répondez correctement.

La lumière est-elle une onde ou une particule ?

La réponse est que la lumière est à la fois une onde et une particule.

Nous connaissons les propriétés ondulatoires de la lumière

pendant longtemps.

Il y a une expérience classique

appelé l’expérience de Young à double fente.

Montrons-le maintenant.

Éteignons les lumières.

Nous allons prendre un pointeur laser ici,

ce n’est pas ainsi que l’expérience originale a été réalisée.

Je vais juste prendre cette assiette

qui a une petite fente dedans

et pointez le laser à travers.

Et ce qui se passe, c’est que ça divise la lumière

en deux vagues différentes

et ces vagues sont un peu séparées les unes des autres.

Ils ne sont pas tout à fait assortis

parce que deux vagues différentes se rencontrent,

et c’est ce que nous appelons interférer,

et c’est ce qui nous donne ce modèle.

Il y a en fait deux vagues qui frappent là-bas

et ils interviennent de manière constructive.

Donc les points noirs sont en fait les mêmes

comme ce que vous obtenez dans les écouteurs antibruit.

L’une des vagues annule l’autre vague,

et seule une vague se comporte ainsi.

Des lumières, s’il vous plaît.

La lumière est en réalité quelque chose de plus grand

qu’une onde ou une particule,

c’est quelque chose que nous appelons un champ quantique

et ce champ quantique a des caractéristiques semblables à celles des particules

et des caractéristiques ondulatoires,

et nous pouvons mesurer les deux.

Alors je pense que tu me dois mille dollars, mec.

@Dr_Z_GCDisney demande :

Au fait, quelle est la différence entre la fission et la fusion ?

Veux-tu faire de la fission avec moi ?

Je ne veux pas être à proximité du lieu où se produit la fission.

La fission est l’endroit où vous prenez un noyau

c’est vraiment un gros atome et vous le brisez en morceaux.

La fusion est l’endroit où vous prenez des morceaux d’atomes

et vous les rassemblez pour créer quelque chose de plus grand.

La fusion est ce qui se passe au soleil

où de très petits noyaux se réunissent,

et c’est une énorme explosion.

Et nous avons essayé de construire quelque chose comme ça sur terre

pour produire de l’énergie,

nous n’avons pas encore réussi à comprendre comment le contrôler.

Shivanshu21212 demande :

comment finira l’univers ?

L’univers finira par la mort thermique de l’univers,

ce qui signifie simplement qu’avec le temps, l’univers s’étend

et toute la lumière que nous connaissons

va être dégradé et absorbé par les trous noirs.

Il fait vraiment très froid et très sombre.

Nous ne pourrons rien voir au loin

et juste rien.

La mort thermique de l’univers

ce n’est pas quelque chose dont il faut s’inquiéter

parce que ça va arriver dans 40 à 50 milliards d’années

à l’avenir,

et nous n’avons qu’environ 14 milliards d’années

depuis le début de l’univers.

@ClwnPrncCharlie demande :

attendez, les trous noirs/trous de ver sont-ils en fait des sphères ?

Regarder Interstellaire.

Les trous noirs sont des sphères quasiment parfaites.

S’ils tournent,

ils sont un peu plus étendus autour de leur équateur

là où ils tournent plutôt qu’à leurs pôles,

mais à peu près des sphères.

Donc, dans cette image classique d’Interstellar,

vous voyez ce trou noir à peu près sphérique au centre

et puis tu vois toute cette lumière,

qui est la lumière de l’autre côté du trou noir

se pencher autour de lui.

Et ce disque que vous voyez sur le devant,

cela vous indique que le trou noir tourne réellement.

Et chaque trou noir que nous connaissons tourne,

comme toutes les autres étoiles de l’univers.

@52xmax demande,

qu’y a-t-il de si spécial dans la relativité restreinte ?

Eh bien, c’est relatif.

Einstein, probablement.

La relativité restreinte est spéciale pour plusieurs raisons.

Premièrement, cela nous donne une limite de vitesse universelle,

qui est la vitesse de la lumière.

Rien ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière,

et c’est unique à Einstein.

Il l’a compris en 1905

et personne n’y avait vraiment pensé

qu’il existait une sorte de limite de vitesse universelle.

Quelques autres choses vraiment spéciales

à propos de la relativité restreinte, c’est qu’elle vous dit

si vous vous rapprochez de la vitesse de la lumière,

le temps se dilate, il s’allonge.

Donc, si vous avancez très vite,

tu vis le temps plus lentement

que quelqu’un qui ne bouge pas très vite.

@cowboyvard demande,

quelqu’un peut-il m’expliquer le paradoxe des jumeaux en termes simples ?

Vous avez deux jumeaux, tous deux sur terre,

l’un des jumeaux décide de devenir astronaute.

Elle décolle dans un vaisseau spatial qui va très vite,

presque la vitesse de la lumière.

Il lui faut 50 ans pour aller voir une star et revenir.

Quand l’astronaute revient,

le jumeau qui est resté,

elle a 50 ans de plus,

l’autre jumeau n’a peut-être que 20 ans

en fonction de la vitesse à laquelle elle allait.

Et donc c’est la personne dans la fusée

cela verra le temps passer plus lentement

et n’aura que 20 ans.

@ayresforce1 demande,

la vitesse de la lumière comme constante est un mensonge.

Quelle est la vitesse de la lumière dans l’eau ?

Ralentissez?

La vitesse de la lumière en tant que constante n’est pas un mensonge.

Nous avons un verre d’eau

et je vais mettre ce crayon là-dedans.

Et quand j’ai mis le crayon dedans,

le crayon a l’air plié,

la lumière qui sort et que vous voyez est courbée.

Et cette flexion vient du fait

que lorsque la lumière le frappe sous un certain angle,

ça va en quelque sorte dans cette direction.

La lumière interagit avec l’eau,

il est absorbé et remis.

Il voit un chemin un peu plus long à mesure qu’il se disperse,

et c’est ça qui donne l’impression que la lumière est courbée,

ces interactions prennent un peu de temps,

et c’est pourquoi nous disons

que cela avance effectivement plus lentement.

Entre une interaction et la suivante,

la vitesse de la lumière est la vitesse de la lumière.

@aquariusdonkek demande :

la question est, comment fonctionne la dilatation du temps ?

Longue histoire courte,

la dilatation du temps est un fait

que lorsque vous vous rapprochez vraiment de la vitesse de la lumière,

le temps passe plus lentement.

C’est assez simple à écrire.

Le temps qui passe pour quelqu’un qui avance à une certaine vitesse

est proportionnel au temps qui passe

pour quelqu’un qui ne bouge pas à cette vitesse.

Et il y a cette racine carrée géniale ici.

Et ce qui compte c’est la comparaison

de la vitesse à laquelle cette personne bouge,

c’est ce qu’est V,

par rapport à la vitesse de la lumière.

Et dans cette ligne-là.

Et à mesure que tu vas de plus en plus vite,

ce facteur de delta t premier s’allonge

et de plus en plus longtemps,

donc le temps passe de plus en plus lentement.

Quand vous atteignez la vitesse de la lumière,

le temps ne passe plus.

@neilcameron78 ​​demande :

les trous noirs sont-ils vraiment des trous de ver ?

Ou les trous de ver sont-ils vraiment des trous noirs ?

Hein, hein ?

#science.

Nous savons que les trous noirs existent.

Nous pouvons en voir des preuves là-bas.

Nous avons vu de la lumière autour de ceux-ci…