Regardez un père désespéré courir partout en essayant d’accumuler autant de transats que possible à Tenerife

C’est le moment où un père désespéré tente frénétiquement d’essayer d’obtenir autant de transats que possible dans un hôtel.

Dans le bref clip filmé plus tôt dans la journée, on peut d’abord voir l’homme en t-shirt et short se précipiter du côté gauche et serrer une pile de serviettes.

L’homme pose frénétiquement un certain nombre de serviettes sur les transats alors que d’autres clients de l’hôtel commencent à arriver à la piscine Crédit : Newsflare

Le papa désespéré se précipite à travers la piscine pour sécuriser les transats Crédit : Newsflare

Il jette ensuite une serviette sur plusieurs transats près de la piscine de l’hôtel à Tenerife, en Espagne, à l’approche d’autres vacanciers.

Après avoir mis une serviette chacun sur trois transats, il se tourne ensuite vers sa gauche et jette une serviette chacun sur deux autres.

Alors que la saison des vacances d’été bat son plein, les soi-disant guerres des chaises longues ont déjà éclaté dans un certain nombre de destinations alors que les clients de l’hôtel se battent pour s’assurer une place de choix au bord de la piscine.

Plus tôt cette année, un utilisateur de TikTok a été choqué par le site d’invités se bousculant pour un transat dans un complexe de Fuerteventura.

Dans la vidéo, on voit des familles faire la queue devant une clôture le matin.

Un employé de l’hôtel vient ensuite à la porte pour les laisser entrer, vers laquelle ils poussent tous avec leurs serviettes et leurs sacs au fur et à mesure qu’ils sautent.

On voit même des enfants traîner certains membres de leur famille pour se rendre au lit.

L’utilisateur de TikTok a ajouté dans les commentaires : “C’est dingue, je n’ai jamais rien vu de tel !”

La bataille pour les chaises longues dans les hôtels est une ferraille bien documentée et dure depuis des années.

Lors d’un autre incident plus tôt ce mois-ci, un utilisateur de TikTok a surpris le moment où des touristes ont couru pour prendre un transat pendant leurs vacances à Majorque.

Dans la vidéo, des touristes avec des serviettes et des structures gonflables sont surpris en train de se précipiter vers la piscine pour réserver les transats.

En quelques secondes, toutes les chaises longues sont prises avec des serviettes et des sacs posés dessus.

Une personne a écrit: “C’est vraiment triste que les gens se donnent autant de mal juste pour avoir une chaise à la piscine.”

Un autre vacancier a tenté de faire honte aux amateurs de lits de bronzage en les filmant en train de poser des serviettes dans un hôtel dès le matin.

Dans certains hôtels, les Britanniques ont eu recours à étendre leurs serviettes sur le sol à 5h du matin – même s’ils ne peuvent pas réserver les transats avant 9h du matin – pour s’assurer qu’ils sont en première ligne.

Certains hôtels ont leur propre façon de gérer cela, comme jeter les serviettes des lits si personne ne les utilise pendant un certain temps.