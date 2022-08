Regardez un passant arrêter les “avancées nocturnes indésirables d’un homme sur une femme seule”… mais tout n’est pas comme il semble

C’est le moment où un passant a tenté d’intervenir lorsqu’il a repéré un homme faisant apparemment des avances non désirées à une femme seule – mais ce n’était pas comme il est apparu.

Au début de la séquence sur Instagram, un homme semble harceler une femme vêtue d’une robe blanche qui semble clairement bouleversée et que l’on peut voir le repousser.

Au début de la séquence, l’homme semble harceler la femme Crédit : Pubity/Instagram

Un passant voit ce qui semble se passer et commence à intervenir Crédit : Pubity/Instagram

Mais la vue d’ensemble montre qu’il s’agit en fait d’un décor et qu’une équipe de tournage est présente Crédit : Pubity/Instagram

On entend alors un homme crier : “Oi, oi, calme-toi.”

La caméra fait ensuite un panoramique vers l’homme qui commence à traverser la route pour affronter l’autre homme.

Alors que l’homme commence à intervenir, la réalité de la situation lui apparaît – l’homme et la femme sont des acteurs et ils sont entourés d’une équipe de tournage.

Le Bon Samaritain apparent réalise rapidement son erreur en baissant la tête avec embarras et se met à rire.

Bientôt, les acteurs et l’équipe de tournage applaudissent et rient de son erreur et une légende apparaît à l’écran qui dit “LÉGENDE”.

L’homme commence alors à passer devant l’équipe de tournage mais doit s’arrêter pour rire une fois de plus.

Les images ont recueilli plus de 407 000 likes et gagné plus de 2 000 likes.

De nombreux commentateurs ont tout de même loué l’homme pour ses actions, même si en l’occurrence c’était déplacé.

L’un d’eux a écrit: “Hé, on n’est jamais trop sûr !!! J’adore le voir.

Un autre a dit: “C’est un grand homme alors.”

Alors qu’une troisième personne a ajouté: “Quel gentilhomme” et a ajouté l’emoji du coup de main.

D’autres ont cependant demandé pourquoi il n’avait pas remarqué l’équipe de tournage entourant les acteurs.

Un commentateur a demandé: “Alors attendez, il ne peut pas voir l’équipage debout juste là avec des caméras et un microphone?”

Un autre a écrit : “Mon homme n’a pas vu toute la caméra installée et le micro.”

Une troisième personne a ajouté : “Ne peut-il pas voir l’équipement de la caméra ?”

L’homme se met à rire en réalisant son erreur Crédit : Pubity/Instagram