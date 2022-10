Regardez un passager d’easyJet choqué atteint d’un cancer être expulsé de l’avion après avoir demandé à l’agent de bord où poser ses bagages

C’est le moment où un passager d’easyJet souffrant d’un cancer a été expulsé d’un vol après avoir demandé à un accompagnateur où mettre ses bagages.

Un frère et une sœur disent qu’ils ont été jetés d’un avion après avoir demandé à un agent de bord où mettre leurs bagages

Ils ont dû demander à parler au capitaine

Cependant, l’easyJet les a expulsés de l’avion et a appelé la police

L’enseignante Zoe Reynolds, 62 ans, et son frère, atteint de lymphome non hodgkinien, attendaient avec impatience de s’envoler pour Séville, mais ont fini par être escortés hors de l’avion.

Le couple volait de Gatwick, et une fois dans l’avion, les compartiments à bagages supérieurs étaient pleins.

Zoe a expliqué: «Quand nous sommes montés, il n’y avait nulle part où mettre nos bagages au-dessus de nous parce que nous étions dans les tout premiers sièges.

“Dès que nous sommes arrivés, le steward a dit:” Je ne suis pas en charge des bagages. Vous devez vous débrouiller. Il n’arrêtait pas de répéter “Ce n’est pas mon travail”. Ce n’est pas mon travail.

«Nous avons finalement trouvé une place à mi-chemin dans l’avion et c’était bien.

“Puis mon frère a mis un sac sous son siège et l’hôte de l’air, David, est venu en bondissant et a dit : ‘Tu ne peux pas mettre ça là-bas. Je te dis maintenant que tu ne peux pas mettre ça là’

“J’ai juste demandé ‘Vous avez dit que les bagages n’étaient pas votre travail – qui est le travail de nous aider alors?’

“J’étais juste complètement perplexe par l’attitude de ce type envers les clients.”

EasyJet dit qu’elle et son frère s’étaient “comportés de manière perturbatrice” – mais Zoe affirme que c’était l’inverse.

Elle a déclaré: “C’est passé de zéro à cinq millions en l’espace de cinq secondes

“C’était comme s’il était sorti de nulle part et avait dit ‘Je ne vais pas t’emmener sur ce vol. Je vais vous débarquer.

« Nous avons ensuite demandé à parler au capitaine. Il a dit: “Écoutez, c’est une situation difficile, mais je suis sûr que si tout le monde s’excuse, nous céderons.”

“Mon frère et moi nous sommes excusés trois fois mais David a dit ‘Non, je ne l’ai pas. Je n’accepte pas vos excuses.

« Il a dit ‘Nous aimerions que vous partiez.’ J’ai juste refusé de bouger”

La vidéo montre Zoe et son frère assis dans leurs sièges pendant que l’hôte de l’air fait les cent pas.

On l’entend demander sarcastiquement : “Est-ce que vous parlez souvent aux gens, madame ?”

Le capitaine voit alors faire signe au travailleur de se calmer.

Il explique ensuite au couple que la police a été appelée.

Zoe a déclaré: «Je suis enseignante, je ne suis pas hésitante. Je n’étais pas ivre, je ne bois pas. Je suis tellement confus quant à ce qui s’est exactement passé.

“Alors que nous quittions l’avion, le steward s’est mis à l’interphone et a dit que tout le monde était en retard parce qu’ils avaient des problèmes à l’avant et que c’était à cause de nous.

“C’était humiliant. Puis, en partant, tout le monde a applaudi.

«Nous sommes finalement descendus dans la salle d’embarquement et deux policiers nous ont rattrapés. Nous avons expliqué ce qui s’est passé.

“J’ai eu une crise cardiaque trois semaines plus tard et je pense que cet incident l’a en partie causé.

“Le stress de tout cela et le sentiment de ne pas être écouté et de ne pas être entendu.”

Un porte-parole d’easyJet a déclaré: “Nous pouvons confirmer que la police a assisté au vol EZY8175 de Londres Gatwick à Séville le 12 août en raison du comportement perturbateur de deux passagers à bord.

“Bien que de tels incidents soient rares, nous les prenons très au sérieux et ne tolérons aucun comportement abusif ou menaçant envers notre personnel à bord.

“La sécurité et le bien-être des clients et de l’équipage sont notre priorité absolue.”