Regardez un passager « alcoolisé » qui « a dit au personnel de cabine « Je vais vous mettre à l’hôpital » » est sorti du vol RyanAir

Une femme “PARALYTIQUE” a été escortée hors d’un vol Ryanair après avoir prétendument dit à un steward qu’elle la mettrait à l’hôpital.

La passagère turbulente a tenté de raisonner le personnel de cabine qui a tenté de désamorcer la situation et de l’éloigner du vol.

Une femme “paralytique” a été escortée hors d’un vol Ryanair Crédit : Date limite

On dit qu’elle est devenue ivre et abusive Crédit : Date limite

Elle a ensuite semblé gifler une personne assise sur un siège avec elle avant d’être emmenée par un steward.

La police est venue plus tard pour l’emmener du vol Ryanair d’hier d’Alicante, en Espagne, à Aberdeen.

Un passager choqué a déclaré: «Elle était paralytique, elle criait et jurait dès qu’elle est montée dans l’avion.

«Avant même que nous décollions, elle était vraiment vulgaire et a dit à son compagnon de voyage de prendre son visage pour un cul.

«Nous avons décollé et elle était encore bruyante et ivre, puis une femme est venue et lui a dit de se taire parce qu’il y avait des enfants dans l’avion.

« La femme ivre lui a alors dit qu’elle allait l’envoyer à l’hôpital.

“Pour être juste envers les agents de bord, ils ont été fantastiques et l’ont déplacée à l’avant en essayant de garder tout paisible.

“Cependant, elle n’a cessé de se faufiler et pour le reste du vol, l’équipage a dû la garder.

« À un moment donné, elle a sorti une cigarette et j’ai cru qu’elle était sur le point de l’allumer, mais heureusement, elle l’a simplement mise derrière son oreille.

«Elle était toujours bruyante et jurait et n’écoutait pas et ils ont donc décidé d’appeler la police.

“Ils sont venus dans l’avion juste après que nous ayons atterri et l’ont retirée de l’avion. Elle était juste vile.

Les utilisateurs des médias sociaux n’ont pas tardé à condamner la femme pour ses actions et ont appelé à l’interdiction de l’alcool pendant les vols.

L’un d’eux a déclaré: “Il faudrait interdire l’alcool sur les vols, ce qui arrive trop souvent maintenant.”

Un autre a écrit: “Il est temps d’interdire l’alcool sur les vols, cela le rend dangereux pour tout le monde.”

Un troisième a ajouté: “Eh bien, vous vous attendriez à cela sur Riotair.”

Un quatrième a commenté: “Plus de vols pour elle.”