Certaines des émissions de télévision les plus animées de 2020 –Petits feux partout, Personnes normales, L’annulation—Sont basés sur des livres. Et 2021 continuera la tendance des histoires merveilleusement écrites à s’adapter à votre écran.

Le mardi 3 décembre, Netflix a annoncé que son Firefly Lane série avec Katherine Heigl et Sarah Chalke sera officiellement présenté en première le 3 février. Oui, le drame d’une heure de 10 épisodes est basé sur Kristin Hannah2008 New York Times non. 1 best-seller du même nom. Et il semble que cela va nous emmener dans un voyage émotionnel sérieux.

Heigl et Chalke jouent les meilleurs amis opposés polaires Tully et Kate qui se rencontrent à l’âge de 14 ans et restent amis pendant trois décennies après avoir choisi de rester côte à côte à la suite d’une tragédie. Pour ceux d’entre nous qui n’ont pas lu le livre, cela semble assez mystérieux (et profond).

Une partie de la description officielle de la série se lit comme suit: « Ensemble, ils vivent trente ans de hauts et de bas – triomphes et déceptions, chagrin et joie, et un triangle amoureux qui met à rude épreuve leur amitié. L’un passe à la richesse et à la renommée fabuleuses, l’autre choisit le mariage et la maternité – mais à travers les décennies, leur lien demeure – jusqu’à ce qu’il fasse face à l’épreuve ultime. «