Regardez un moment terrifiant Boeing 757 avion de passagers presque COLLISER avec un avion Cessna en plein vol près de manquer

CECI est le moment époustouflant où un Boeing 757 a failli percuter un avion Cessna en plein vol.

Le pilote rapide du plus petit jet a pu s’écarter de la catastrophe juste à temps au-dessus de l’aéroport international d’Orlando, épargnant ainsi des centaines de victimes probables.

Les images montrent le jumbo jet décollant et se dirigeant directement vers le plus petit avion Crédit : Twitter

Le pilote a réussi à éviter un écrasement en vol alors que l’avion de passagers passait à seulement 500 pieds Crédit : Twitter

Les deux avions ont failli s’écraser en l’air Crédit : Radar de vol

Le Boeing 757 rempli de passagers a décollé de l’aéroport de Floride le 17 août et a commencé à monter rapidement vers le Cessna.

Le pilote Malik Clarke a repéré le jumbo jet fonçant vers son avion beaucoup plus petit et a été contraint de prendre des “mesures évasives” pour éviter un fracas mortel d’horreur.

Des images prises de l’intérieur du Cessna montrent Malik montant calmement au-dessus de l’énorme avion alors qu’il monte dans les airs, évitant de justesse une collision mortelle en vol.

Il a déclaré à ABC News : “Je savais que ça n’allait pas.

“Alors j’ai immédiatement tourné à droite et j’ai grimpé aussi raide que possible – parce que le Boeing 757 de Delta a un taux de montée beaucoup plus élevé que l’avion que je pilotais.”

La réflexion rapide de Malik a empêché les deux avions de s’écraser par une courte marge de seulement 500 pieds.

Il a ajouté: “‘Si je n’avais pas fait cette manœuvre d’évitement, il est fort probable qu’il y aurait eu une collision en vol.”

Le pilote a déclaré qu’il venait de changer de fréquence et qu’il n’était pas en contact avec le contrôle de la circulation aérienne à ce moment-là.

Des images prises depuis le cockpit du Cessna montrent le Boeing 575 whiz sous le petit avion à grande vitesse.

Il est entendu que les deux pilotes se sont vus et ont parlé au contrôle après le quasi-accident.

La Federal Aviation Administration enquête maintenant sur l’incident et sur la raison pour laquelle les avions se sont retrouvés plus près que prévu.

Delta Air Lines a également lancé sa propre enquête interne, ajoutant : “Rien n’est plus important que la sécurité”.

Cela survient après qu’une personne est décédée et qu’une autre a été grièvement blessée après que des intempéries ont renversé deux avions à l’aéroport exécutif d’Orlando.

Des photos déchirantes montraient les avions à l’envers après que le mauvais temps les ait fait se renverser jeudi dernier.

Deux personnes se trouvaient à bord de l’un des avions bimoteurs qui s’est renversé alors que l’autre avion était vacant, ont indiqué des responsables des pompiers.

Les deux avions se sont retrouvés sur leurs toits après de fortes rafales de vent en Floride au moment de l’urgence.