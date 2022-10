Regardez un moment incroyable Un hélicoptère de combat ukrainien Mi-24 “char volant” passe à quelques mètres au-dessus de camions et de voitures

C’est le moment incroyable où un redoutable hélicoptère ukrainien Mi-24 a survolé à quelques mètres des camions et des voitures.

Le vaisseau de combat, surnommé un “char volant” grâce à ses capacités dans les airs, a volé aux côtés des navetteurs dans les images extraordinaires partagées sur Telegram.

Le Mi-24 a plongé à quelques mètres au-dessus du trafic dans les images dramatiques

Le formidable hélicoptère peut être bourré d’artillerie et jusqu’à 8 soldats

Le pilote de l’hélicoptère volant à basse altitude a montré ses talents de planeur alors qu’il planait étonnamment près des véhicules sur l’autoroute.

Mais en plus de garder une distance de sécurité, les automobilistes semblaient relativement imperturbables pour repérer l’une des armes aéroportées les plus redoutables d’Ukraine à leurs côtés.

L’hélicoptère d’assaut armé, censé faire partie de la flotte nationale de Mi-24, est équipé de mitrailleuses et de turbomoteurs intégrés.

L’avion de conception soviétique est une force de combat d’élite dans le ciel, souvent utilisé dans les combats aériens et pour le soutien aérien.

Il peut transporter des nacelles remplies de roquettes non guidées, de missiles antichars, de canons et même de bombes sur ses six points durs sur des ailes tronquées.

Et il y a encore assez de place pour un habitacle spacieux pour transporter huit soldats pour des opérations d’assaut aérien.

Connu dans les cercles de l’OTAN sous son nom de code “Hind”, l’hélicoptère s’est avéré un avion populaire de choix pour la Russie et l’Ukraine.

Selon Flight Global, l’Ukraine disposait de 34 Mi-24 opérationnels avant l’invasion – qui ont été rapidement brouillés le premier jour de la guerre.

La République tchèque a fait don d’une partie de sa collection de navires de combat à l’Ukraine en mai alors que l’invasion s’intensifiait.

Des images de la ligne de front ont démontré les capacités destructrices des Hinds, alors que les hommes de Volodymyr Zelensky déchargeaient un barrage de roquettes.

Ils auraient été utilisés dans une opération dramatique en avril qui a déclenché une énorme boule de feu dans une installation de stockage de pétrole à Belgorod, en Russie.

Moscou a accusé l’Ukraine d’avoir réussi à faire passer une paire d’hélicoptères d’attaque Mi-24 à travers la frontière sans être détectée avant de déclencher une frappe aérienne sur le dépôt, provoquant une explosion massive alors que d’énormes panaches de fumée noire remplissaient l’air.

Poutine affirme que ses militaires ont abattu une série d’hélicoptères tout au long de la guerre, bien qu’une seule perte ait été confirmée.

Au contraire, des flux d’images ont émergé de la réserve russe de Mi-24 prenant une raclée humiliante sur le champ de bataille.

La vidéo a capturé le moment où l’un des oiseaux volants a été projeté du ciel au-dessus d’un réservoir de Kyiv avant de plonger dans l’eau.

Les forces ukrainiennes continuent de resserrer l’étau autour des troupes de Poutine alors qu’elles progressent à l’est et au sud.

Vladimir Saldo, le chef russe de Kherson, a déclaré que la rive ouest du Dnipro était évacuée au milieu des craintes d’une contre-offensive ukrainienne éclair mercredi.

La ville portuaire clé de Kherson contrôle la seule route terrestre vers la péninsule de Crimée – dont la Russie s’est emparée en 2014 – et l’embouchure du fleuve Dnipro.

La ville a été capturée par les Russes depuis le début de la guerre en février.

Mais alors que les hommes de Zelensky poursuivent leur contre-offensive éclair, ils se rapprochent de la ville occupée de la mer Noire et les troupes russes ont été repoussées jusqu’à 20 milles au cours des dernières semaines.

Les lignes russes s’effondreraient de façon spectaculaire en Ukraine – un ancien commandant de l’OTAN affirmant qu’il pourrait s’agir de la plus grande catastrophe militaire de la Russie depuis 100 ans.

Dans un nouvel ensemble de mesures pour contrer les défaites sur le champ de bataille, Poutine a annoncé un nouveau conseil spécial de coordination pour travailler avec les régions russes afin de stimuler l’effort de guerre de Moscou.

Et il a également déclaré la loi martiale dans quatre régions partiellement occupées de l’Ukraine que la Russie revendique comme la sienne et restreint les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur des régions proches de l’Ukraine.

Alors que Poutine devient de plus en plus désespéré, le secrétaire à la Défense Ben Wallace s’est précipité à Washington pour des pourparlers de crise au milieu de l’inquiétude croissante que le doigt de Mad Vlad se rapproche de la gâchette nucléaire.

Le tyran a déclaré le mois dernier que Moscou était prêt à utiliser des armes nucléaires pour défendre son « intégrité territoriale ».

Moscou a accusé l’Ukraine d’avoir fait exploser des roquettes avec l’un de ses hélicoptères pour déclencher une importante explosion dans un dépôt pétrolier 1 crédit : East2West