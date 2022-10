Regardez un moment incroyable où les troupes de la combinaison à réaction “Iron Man” de la Royal Navy prennent leur envol depuis le HMS Queen Elizabeth

C’est le moment incroyable où les troupes “Iron Man” de la Royal Navy ont utilisé des jet packs pour survoler le HMS Queen Elizabeth.

Des images étonnantes montrent les militaires planant au-dessus du port de New York avant d’atterrir sur le porte-avions phare de la Marine.

Des troupes de la Royal Navy ont été vues en train de survoler le port de New York

Ils agitaient des drapeaux Union Jack

Les militaires ont débarqué sur le HMS Queen Elizabeth

On peut voir les militaires voler au-dessus de l’Atlantique en agitant le drapeau de l’Union Jack devant des spectateurs stupéfaits.

Les vols faisaient partie de l’Atlantic Future Forum (AFF), une conférence militaire anglo-américaine sur les relations militaires, politiques et stratégiques.

Les vols sont rendus possibles grâce aux combinaisons à réaction ultra-rapides défiant la gravité de Gravity Industries.

Les combinaisons qui utilisent plus de puissance qu’une voiture de course de Formule 1 permettent aux gens de devenir un “IronMan réel”.

Les combinaisons peuvent atteindre des vitesses allant jusqu’à 85 mph et une altitude de 12 000 pieds.

Ils sont fabriqués par l’ancien inventeur britannique Richard Browning, surnommé Iron Man dans la vraie vie.

L’ancien réserviste des Royal Marines a déclaré : “L’équipe et moi concrétisons la vision de faire de Gravity une entreprise d’ingénierie aéronautique de classe mondiale, de défier les limites perçues dans l’aviation humaine et d’inspirer une génération à oser demander” et si “.”

Le HMS Queen Elizabeth a accueilli l’événement de deux jours qui vise à faire progresser “la défense, la sécurité, le commerce et le partenariat économique entre ces pays et à explorer comment nous stimulons l’innovation, la croissance économique et la résilience”.

Les responsables ont déclaré qu’ils cherchaient à “renforcer les piliers commerciaux et économiques de l’alliance euro-atlantique et à renforcer nos partenariats de sécurité et de défense avec des alliés démocratiques partageant les mêmes idées”.

Le HMS Queen Elizabeth a navigué pour les États-Unis depuis Portsmouth le 7 septembre.

Il a remplacé son navire jumeau HMS Prince of Wales qui est tombé en panne près de l’île de Wight quelques heures seulement après son départ.

Le navire de guerre de 65 000 tonnes est arrivé à New York le 28 septembre.