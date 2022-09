DES MILLIERS ont éclaté dans une interprétation entraînante de God Save The King lors de la Great North Run à Newcastle ce matin.

Quelque 60 000 concurrents ont hurlé en chanson sur la ligne de départ après une minute de silence à la mémoire de la reine, décédée jeudi à l’âge de 96 ans.

Les coureurs rendent hommage à feu la reine Elizabeth II à Newcastle Crédit : NNP

Le roi Charles accueille le public à Londres, après avoir été officiellement proclamé monarque Crédit : PA

La reine est décédée «paisiblement» à Balmoral jeudi à l’âge de 96 ans Crédit : Getty

Les matchs de football et de nombreux autres événements sportifs ont été reportés ce week-end après le décès de Sa Majesté, mais la course d’aujourd’hui – le plus grand semi-marathon du monde – se déroule comme prévu.

Les organisateurs ont déclaré: “L’événement a traditionnellement été une célébration des réalisations extraordinaires des gens ordinaires.

“Cette année, ce sera l’occasion pour nous de nous réunir et d’exprimer nos condoléances, tout en célébrant la vie de notre extraordinaire reine.”

Plus de 60 000 personnes devraient y participer, et des milliers d’autres devraient s’aligner dans les rues pour encourager les coureurs.

Cela vient comme…

Des foules impatientes se sont rassemblées avant le pistolet de départ de 10 h 45 pour rendre hommage à la reine.

Des milliers de personnes ont ensuite entonné le nouvel hymne national – après que le roi Charles III est monté sur le trône.

Il y a eu des scènes tout aussi émouvantes à la cathédrale Saint-Paul lorsque la chanson a été chantée pour la première fois en sept décennies.

Et une foule en larmes a éclaté en chanson devant le palais de Buckingham peu de temps après l’annonce de la mort de la reine jeudi.

Concurrents tenant une minute de silence sur la ligne de départ de la Great North Run à Newcastle Crédit : BBC

Concurrents chantant God Save The King sur la ligne de départ à Newcastle Crédit : BBC

Le Great North Run est le plus grand semi-marathon du monde avec 60 000 concurrents Crédit : BBC