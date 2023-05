Regardez un moment étonnant où une femme trompe la mort de quelques pouces alors qu’une voiture s’écrase contre un lampadaire

C’est le moment étonnant où une femme a trompé la mort de quelques centimètres – alors qu’une voiture incontrôlable a percuté un lampadaire à côté d’elle.

Steph Cudmore, 39 ans, de Derby, promenait son chien Rufus dans une rue résidentielle tranquille lorsqu’une Volkswagen Golf est entrée en collision avec le chien dans un dramatique délit de fuite.

Une Volkswagen incontrôlable a raté maman Steph Cudmore de quelques centimètres Crédit : DerbyshireLive/BPM

Le moteur est entré en collision avec son chien Rufus Crédit : DerbyshireLive/BPM

Des images de vidéosurveillance de l’accident juste avant 18 heures lundi montrent le moteur se précipiter au coin de la rue dans le lampadaire, renversant Steph et envoyant le mini Schnauzer Rufus voler.

La mère d’un enfant a déclaré: « Je n’avais pas tourné depuis longtemps sur Donington Drive quand j’ai entendu des crissements de pneus et une voiture à proximité.

« Alors que je marchais, j’ai vu la Volkswagen argentée venir très rapidement de la droite et tourner au coin de Donington Drive.

« Je ne savais pas ce qui allait se passer et je me demandais en fait si j’aurais besoin de m’écarter du chemin, mais je ne pensais pas vraiment que j’en aurais besoin.

« J’ai vu la voiture perdre le contrôle et venir droit sur moi. Je me souviens que le temps ralentissait et regardait mes jambes alors que la voiture s’approchait de moi.

« Il y avait moins d’un demi-mètre devant moi quand j’ai décidé de m’écarter.

« J’ai senti mes jambes partir et j’étais sur le sol et j’ai entendu le bruit de la voiture heurter le lampadaire.

Elle a ajouté: « Ma pensée immédiate était pour le bien-être du conducteur et du passager car j’ai vu que les airbags s’étaient déclenchés. »

« Cependant, dès que les portes se sont ouvertes et que les jeunes garçons ont commencé à courir, j’ai crié pour leur demander ce qu’ils pensaient.

« J’ai peut-être crié quelques jurons ici, mais je ne vais pas m’excuser pour cela.

« J’étais complètement sous le choc et j’ai eu du mal à tout comprendre. »

La mère d’un enfant a été laissée « tremblante » en « état de choc complet » – le conducteur et le passager fuyant rapidement les lieux.

Elle a déclaré: « Si je n’avais pas bougé quand je l’ai fait, j’aurais été écrasée contre le poteau.

« Le conducteur et le passager sont sortis et l’ont piégée sans s’arrêter. »

« J’ai soudainement réalisé que je ne savais pas où se trouvait Rufus. Je pensais qu’il était sous une roue mais j’ai vite réalisé qu’il s’était enfui, alors j’ai couru après lui.

« Il était rentré chez lui en courant et était assis sur la pelouse de la maison d’un voisin en face de la nôtre, immobile et tremblant. »

QUASI-MÊME

Rufus et Steph ont tous deux eu la chance de s’échapper avec des coupures et des ecchymoses mineures.

L’impact de la collision a creusé un trou béant dans la voiture et laissé le lampadaire penché précairement sur le trottoir.

Steph a déclaré: « J’étais tombé au sol, j’ai donc maintenant des ecchymoses sur la cuisse gauche et des écorchures.

« Rufus est incroyablement chanceux et est reparti ébranlé avec quelques coupures, mais c’est tout.

« Le lampadaire a sauvé la vie de mon chien et je ne veux même pas penser à ce qui se serait passé si mon fils ou quelqu’un d’autre était avec moi.

« Comme Rufus n’est qu’un chien d’un an, il lui reste beaucoup de temps pour profiter de la vie et oublier que cela ne s’est jamais produit. »

La police du Derbyshire a déclaré: « Nous enquêtons sur une collision à Donington Drive, Derby, vers 17h50 le lundi 22 mai.

« Une VW Golf argentée est entrée en collision avec un lampadaire et deux occupants de la voiture ont quitté les lieux. »

Les dernières semaines ont été difficiles pour Steph, car elle a récemment été victime d’un autre délit de fuite – cette fois en tant que conductrice, avec son fils Charlie dans la voiture.

Rufus n’a subi que des blessures mineures Crédit : BPM