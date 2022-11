Regardez un moment choquant où les acheteurs désespérés de Tesco se battent pour obtenir de la nourriture bon marché au milieu de la crise du coût de la vie

C’est le moment choquant où des acheteurs désespérés se sont battus pour obtenir des aliments à prix réduit dans un supermarché Tesco.

Les adultes se sont attrapés et poussés devant les enfants alors qu’ils se bousculaient pour trouver des articles d’autocollants jaunes bon marché au magasin au milieu de la crise du coût de la vie.

Un membre du personnel de Tesco a dû rapidement s’écarter alors que les acheteurs se jetaient sur la nourriture.

Près de six millions d’utilisateurs de TikTok ont ​​​​vu la vidéo depuis sa mise en ligne.

Certains ont déclaré que la bataille urgente pour la nourriture à prix réduit était un phénomène courant dans les supermarchés du Royaume-Uni étant donné les difficultés auxquelles de nombreuses familles sont confrontées pour mettre de la nourriture sur la table.

Un utilisateur a commenté: “À Tesco près de chez moi, ils ont mis une grande barrière jaune pour la sécurité du personnel faisant la section réduite jusqu’à ce qu’ils aient terminé – c’est fou qu’ils aient besoin de faire ça!”

Une seconde a accepté et posté : “Quand je travaillais dans la section réduite, certaines femmes ont enfoncé son chariot dans le dos de ma jambe vers Noël parce que je la gênais !”

“Omg je travaille chez Tesco et ils sont comme des vautours !” Un troisième a commenté.

Quelqu’un d’autre a partagé son histoire sur le moment où il a reçu un coup de poing à la tête alors qu’il réapprovisionnait la section réduite.

Un autre a affirmé qu’une femme lui avait retourné un plateau au visage pour trouver des fruits en dessous.

D’un autre côté, un TikToker a souligné: “Les temps sont durs pour tout le monde, ça va juste empirer avec le temps.”

“C’est tellement triste, nous ne connaissons pas leur situation, alors ne jugeons pas”, a sympathisé un autre.

Un troisième a souligné: “Avec le coût de la vie, cela ne fera qu’empirer.”

Tesco a été contacté pour commentaires.

Cela survient alors que la crise du coût de la vie entraînera des millions de Britanniques en difficulté cet hiver, y compris Lorraine Foster.

La femme de 57 ans a été forcée de partager un lit avec sa mère, 86 ans, car elle a moins de 1 £ par semaine de rechange après ses factures d’énergie.

À Birmingham, une mère célibataire de sept enfants a révélé qu’elle devait utiliser des flacons et des bougies pendant que sa famille se blottissait dans une pièce pour rester au chaud lorsque leur compteur était épuisé à la fin de la semaine.

Michaela a perdu son mari il y a plusieurs années et a eu du mal à joindre les deux bouts pendant la pandémie, et maintenant la spirale de l’inflation signifie qu’elle et les enfants doivent se débrouiller dans le froid et l’obscurité.