Regardez un moment bizarre Un sanglier sauvage de 140 livres émerge de la Méditerranée devant des touristes stupéfaits avant de courir sur la plage de Costa

C’est le moment bizarre où un sanglier de 140 livres a émergé de la Méditerranée devant des touristes stupéfaits et a couru sur une plage de la Costa del Sol.

Le puissant animal, qui aurait environ trois ans, a fait une course incontrôlable le long du sable tard hier matin sur la plage familiale de Benajarafe près de Malaga.

Un sanglier a été aperçu en train de se déchaîner le long d'une plage de la Costa del Sol hier

La puissante bête a nagé depuis la Méditerranée avant de courir vers les arbustes à proximité

Des touristes et des habitants effrayés ont été entendus crier alors que la bête aux 10 pierres nageait vers le rivage, l’un d’entre eux criant en espagnol: “Attention, il sort de l’eau”.

Il a raté de peu un couple âgé en maillot de bain et une jeune femme aux seins nus en bas de bikini alors qu’il se déchaînait sur la plage avant de disparaître dans les roseaux derrière le sable.

Les experts animaliers et la police à la recherche du sanglier en fuite – surnommé localement le “requin sanglier” – avertissent les personnes qui rencontrent l’animal incontrôlable de “rester immobiles et de ne pas le harceler” pour leur propre sécurité.

Jose Antonio Villodres, qui dirige une entreprise menant la chasse, a déclaré à un journal local qu’il ne l’avait pas retrouvé mais qu’il avait “identifié le chemin qu’il empruntait”.

Avertissant les baigneurs de ne pas l’approcher s’il revenait sur la plage, il a ajouté : « Il a des crocs très acérés et bien qu’il n’attaque pas, il pourrait vous faire beaucoup de dégâts rien qu’en vous effleurant.

“Les personnes qui le rencontrent doivent rester immobiles et ne pas l’inquiéter.”

Il a déclaré que la bête sujette à la plage pourrait revenir dans la région dans les 48 prochaines heures pour chercher un répit contre la sécheresse exténuante et la chaleur affectant son habitat naturel dans le sud de l’Espagne.

Les chasseurs utiliseront des fléchettes tranquillisantes pour maîtriser l’animal s’il est repéré à nouveau et le transférer en toute sécurité à l’intérieur des terres vers les montagnes et loin des hordes de vacanciers le long du littoral.

Heureusement, personne n’a été blessé dans le dernier drame, ce qui n’était pas le cas deux mois plus tôt lorsqu’une baigneuse de 67 ans a été mordue par un sur une plage de la Costa Blanca.

Cet incident s’est produit sur la plage d’El Albir, juste au nord de Benidorm, le 2 juin, après que l’animal désorienté se soit précipité hors de la mer alors que les sauveteurs sonnaient l’alarme et attaquaient l’OAP.

Les médecins ont affirmé que les blessures de la femme pouvaient avoir été causées lorsque le sanglier l’a chargée et l’a heurtée autour de ses dents.

Cet animal avait été repéré dans l’eau par des équipages de bateaux qui ont alerté les sauveteurs sur la plage alors qu’il commençait à se diriger vers la terre ferme après avoir tenté en vain de l’attraper.

On pense qu’il provient du parc naturel voisin de Serra Gelada, qui comprend plus de 5 000 acres de côtes protégées dans les municipalités de Benidorm, Alfaz del Pi et Altea.

On ne sait pas comment il s’est retrouvé dans la mer.

Le 1er août, un sanglier a mordu une fillette de 10 ans alors qu’elle jouait sur la plage avec des amis à Playa Grande à Gérone.

Il a enfoncé l’un de ses crocs dans la jambe de la jeune fille, lui causant une blessure qui a fini par l’emmener à l’hôpital et avoir des points de suture.

La pop star colombienne Shakira a révélé en septembre de l’année dernière qu’elle avait été “attaquée” par deux sangliers qui avaient tenté de la “voler” alors qu’elle se trouvait dans un parc à Barcelone avec son fils Milan, aujourd’hui âgé de neuf ans.

La chanteuse pop a montré un sac qui, selon elle, a été détruit par les animaux dans une vidéo faite maison qu’elle a publiée sur Instagram.

La mère de deux enfants de 45 ans, qui s’est séparée plus tôt cette année de son partenaire footballeur Gerard Pique, a montré son sac à main en racontant l’incident bizarre dans une histoire Instagram: “Regardez comment deux sangliers qui m’ont attaqué dans le parc ont laissé mon sac.

“Ils emmenaient mon sac dans les bois avec mon téléphone portable dedans. Ils ont tout détruit.”

Elle a ensuite ajouté alors que son fils s’éloignait en arrière-plan: “Milan, dis la vérité. Dis comment ta maman a résisté au sanglier.”

Le chanteur n’a pas précisé quand l’incident a eu lieu ni dans quel parc il s’est produit.

Ni Shakira ni son fils ne semblent avoir été blessés.

Les sangliers viennent de plus en plus dans les villes et villages pour chercher de la nourriture, leur nombre augmentant pendant la pandémie de coronavirus.

Le sanglier sujet à la plage est toujours en liberté