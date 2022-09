Les PASSAGERS d’un avion se sont mis en colère lorsqu’un homme a décidé d’allumer une cigarette à bord.

Bien qu’il ait déjà attendu sur la piste pendant plus de quatre heures, un passager a décidé d’allumer une fumée, provoquant le chaos parmi les pilotes frustrés.

Un passager a déclenché la fureur après avoir allumé une cigarette à bord d’un vol Crédit : TikTok/@sineadmerrett

Le fumeur a attrapé plus que quelques regards alors qu’il était forcé de quitter le vol Crédit : TikTok/@sineadmerrett

Le vol avait déjà été retardé de plus de quatre heures avant que la police n’intervienne Crédit : TikTok/@sineadmerrett

Après s’être assis sur le tarmac lorsque leur départ a été retardé, les passagers à bord du vol étaient en colère après avoir été contraints d’attendre encore plus longtemps car le fumeur a été expulsé par la police.

Se rendant sur TikTok pour partager le moment houleux, un dépliant a déclaré que leur voyage de Melbourne, en Australie, à Bali avait été “déjà retardé” avant que l’homme ne décide “d’allumer une fléchette”.

Provoquant un décollage encore plus long, le fumeur a reçu plus que quelques regards alors qu’il était forcé de descendre de l’avion par les autorités.

Vue plus de 110 000 fois, l’affiche de la vidéo Sinaed Merrett a été inondée de commentaires convenant que le passager avait franchi la ligne.

L’un des autres passagers de Sinaed a commenté: “N’était-ce pas un délice, assis dans cet avion pendant 11 heures. Dieu merci, nous sommes arrivés à Bali”.

Un autre utilisateur a qualifié l’homme d ‘”outil”.

Un troisième a accepté en disant: “Il y en a toujours un”.

Cependant, tout le monde n’estimait pas que le fumeur avait entièrement tort.

Un utilisateur a commenté: “Certains d’entre nous, anciens anciens fumeurs, se souviennent quand tout l’arrière de l’avion était une zone fumeurs. Je n’ai jamais dérangé personne.”

Un autre a plaisanté: “Seulement sur un vol vers Bali aye.”

“En vol vers Bali, pourquoi ne pas s’allumer”, a déclaré un troisième.

Après avoir subi d’énormes retards, les vacanciers ont finalement atteint leur destination à l’aéroport de Denpasar mercredi vers minuit, soit près de 13 heures après leur embarquement initial.

Un porte-parole de Jetstar a déclaré dans un communiqué: “Fumer, vapoter ou utiliser des cigarettes électroniques n’est autorisé sur aucun avion Jetstar, dans les terminaux des aéroports australiens ou sur le tarmac.”