Regardez: Un homme dans un bateau, un bateau au-dessus d’un SUV – La manifestation unique de UP MLA à Kanpur

Lors d’une étrange manifestation à Kanpur, Amitabh Bajpai, député du parti Samajwadi, a protesté contre le problème de l’engorgement de la ville en s’asseyant sur un bateau attaché au toit de son SUV.

Le député d’Arya Nagar a fait la manifestation symbolique vendredi pour attirer l’attention des autorités sur l’engorgement fréquent des routes à Kanpur.

M. Bajpai a même exhorté les habitants de la ville à utiliser des bateaux pour se déplacer en cas d’engorgement de la ville et à garder les bateaux et les gilets de sauvetage à portée de main dans de telles situations.

La police de la circulation de la ville lui a cependant délivré un challan de Rs 2 000 pour avoir enfreint les règles de la circulation, que le SP MLA a confirmé avoir déposé samedi.

S’adressant à PTI, M. Bajpai a déclaré qu’il était descendu dans la rue pour protester contre le problème de l’engorgement et la corruption présumée au sein de la municipalité.

Il a placé un bateau sur le toit de sa voiture SUV et a commencé sa démonstration depuis Sarsaiyya Ghat à Kanpur et a traversé Bada Chauraha, Meston Road, Moolganj, Express Road et Phoolbagh, a ajouté le député.

La situation d’engorgement qui prévaut dans la ville a affecté la plupart des poches, notamment VIP Road, Civil Lines, Babupurwa, Raipurwa et Juhi Bridge, où un livreur serait décédé après s’être noyé dans une route gorgée d’eau.

L’agent de livraison, Charan Singh, s’est noyé dans un passage souterrain gorgé d’eau près du pont Juhi dans la nuit du 22 juin. Son corps a été retrouvé le lendemain avec son vélo.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)