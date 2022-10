Regardez un groupe de dauphins chasser un requin de la plage où maman a été mutilée à mort

C’est le moment où un groupe de dauphins en colère encercle un grand requin blanc sur un rivage populaire où l’une des bêtes a récemment déchiré un nageur.

Les images du drone montrent le requin de chasse de 10 pieds se déplaçant furtivement dans les eaux populaires auprès des nageurs et des surfeurs dans la province du Cap occidental en Afrique du Sud.

Des images montrent le moment où un grand requin blanc a été encerclé par un groupe de dauphins en colère

Les dauphins ont clairement indiqué que la bête n’était pas la bienvenue

Le propriétaire du restaurant Kimon Bisogno a été tué dans les mêmes eaux il y a quinze jours

Mal à l’aise avec la présence des requins, le groupe de 15 dauphins nage pour intercepter et entourer le prédateur, et indique très clairement qu’il n’est pas le bienvenu.

Un dauphin courageux nage même directement sur le dos du Grand Blanc en guise d’avertissement et le requin se rendant compte que sa couverture est soufflée reçoit le message et nage.

La spécialiste des mammifères marins Gwen Penry, 40 ans, de l’Université Nelson Mandela à Port Elizabeth, a déclaré: «Les dauphins peuvent être très agressifs quand ils en ont besoin.

« Ce ne sont pas toujours les animaux heureux et souriants que les gens croient, mais ce sont aussi des prédateurs de premier plan et peuvent être très agressifs avec les gros requins.

“Le Great White sait qu’il n’est pas à la hauteur des dauphins beaucoup plus maniables et plus rapides dans les eaux peu profondes et ne gaspillera pas son énergie sur eux.

“Les dauphins font savoir au requin qu’il a été vu et qu’ils sont là et qu’il est clair qu’il serait plus sage de partir ailleurs”, a-t-elle déclaré.

La vidéo arrive alors que le partenaire désemparé de la mère tragique Kimon Bisogno, 38 ans, a parlé pour la première fois de sa dévastation face à la perte de l’amour de sa vie.

La propriétaire du restaurant Kimon a été attaquée et tuée par un Grand Blanc alors qu’elle nageait juste à côté de la plage de son hôtel de vacances dans des eaux peu profondes il y a à peine quinze jours.

Elle et son partenaire italien de 14 ans, Diego, avaient parcouru 300 miles du Cap à l’hôtel Beacon Island pour un long week-end férié.

Elle était allée se baigner à 7h30 alors que Diego préparait leur fille Luna pour la plage lorsqu’un parent l’a appelé pour lui dire qu’un gros requin l’avait attaquée.

Le Grand Blanc estimé à 13 pieds de long ne l’avait mordue qu’une seule fois, mais c’était suffisant pour tuer la petite Kimon et son corps a été récupéré par un équipage de canot de sauvetage.

Cette semaine, Diego s’est entretenu avec le magazine familial YOU en Afrique du Sud et a raconté comment il avait courageusement ignoré les appels des sauveteurs à ne pas aller voir le corps de Kimon.

Et le chef a révélé ses derniers moments obsédants avec la mère de son enfant.

Il a raconté : « Je lui ai donné ce beau baiser et c’était la dernière fois que je l’ai vue. Elle était si belle et portait son maillot de bain rouge.

“Elle ne pouvait pas attendre et je lui ai dit que je serais bientôt en bas”, a-t-il déclaré.

Diego a reçu un appel de panique dans la pièce et a ajouté : « C’était juste un peu flou. Je me suis précipité et on m’a dit qu’un requin avait attaqué Kiki. Et c’est comme ça qu’elle est allée ».

PERTE TRAGIQUE

Lorsque l’équipage du canot de sauvetage a récupéré Kimon, ils l’ont averti de ne pas aller vers elle.

Il a dit au magazine YOU : « Je m’en foutais. Je voulais être là. Et quand elle est sortie, elle était si belle malgré ses blessures. Elle est morte d’une mort rapide.

“Elle était si belle quand ils l’ont sortie et les images d’elle n’étaient pas horribles” et il a dit avant de quitter la station qu’il avait “fait la paix avec la mer”.

Diego a déclaré: “Nous avons mis des fleurs sur la plage pour commémorer l’endroit où elle est décédée. La vie est injuste. Il se passe beaucoup de choses que nous ne pouvons pas changer, nous devons donc l’accepter.

“Elle avait toujours le sourire aux lèvres et n’aurait pas voulu que nous pleurions mais que nous la célébrions”, a-t-il déclaré après son retour dans leur pizzeria du Cap.

Plettenberg Bay, située sur la rive ouest, a déjà été touchée par deux meurtres de Great White en trois mois sur leurs rives normalement sûres, la dernière en date étant Kimon.

L’ancien canotier de sauvetage Bruce Noble du Plett Shark Action Committee a déclaré qu’à en juger par la morsure de la jeune femme, le Great White mesurait 13 pieds de long.

Il a déclaré que davantage de sauveteurs avaient été déplacés dans la zone ainsi que des observateurs de requins à des points de vue élevés et que plusieurs drones étaient désormais utilisés.

M. Noble a déclaré: «Le requin vient avec le territoire mais attaque très rarement et nous avons été très malheureux d’avoir deux attaques mortelles en peu de temps.

“Des mesures ont été prises pour protéger nos touristes et nos habitants des requins et nous surveillons en permanence leur activité et leur présence sur nos plages”.

Les Grands Blancs mesurent jusqu’à 20 pieds de long et peuvent peser plus de 2 tonnes.

Au cours des 25 dernières années, 37 nageurs et surfeurs ont été tués dans des attaques de requins au large de l’Afrique du Sud et 10 de ces malheureuses victimes sont survenues au cours de la dernière décennie.

Le partenaire de Kimon, Diego, et sa fille Luna étaient à quelques mètres lorsque le requin a attaqué