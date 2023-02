Regardez un Galaxy S23 Ultra jeter sa boîte

C’est l’heure du déballage, bébé ! Nous avons le Galaxy S23 Ultra en interne, un peu avant qu’ils ne soient prêts à se rendre aux acheteurs plus tard ce mois-ci. Avant de plonger dans un examen, nous devons le déballer, alors allons-y.

Grâce au fait que Samsung expédie de moins en moins dans la boîte d’année en année, ces déballages deviennent assez minimes, mais après avoir montré le matériel et passé en revue les spécifications du téléphone, je donne une visite rapide du logiciel et détaille quelques choses que vous devriez faire lors de la première configuration de l’appareil. Même avec moins dans la boîte, on peut toujours s’amuser.

Consultez le déballage, puis assurez-vous de rester à l’écoute pour plus de premières choses à faire, des trucs et astuces, et plus encore.