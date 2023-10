Regardez un extrait exclusif de « L’Exorciste : Croyant »

À l’approche de la saison effrayante, nous sommes plutôt terrifiés par le nouveaux titres arrivant au cinéma, mais aucun ne nous fait autant peur que L’Exorciste : croyant qui sera présenté aujourd’hui vendredi 6 octobre.

Nous sommes très heureux de lancer un extrait exclusif depuis L’Exorciste : croyant. Les fonctionnalités du clip Leslie Odom Jr. (Hamilton, Une nuit à Miami) et Okwui Okpokwasili (La liste noire) et plonge dans l’histoire du travail des racines afin de se protéger contre le mal et l’importance de regarder en arrière sur ses racines/histoire pour aller de l’avant. Découvrez le clip ci-dessous:

Nous savons qu’il y a eu une explosion d’horreur noire ces dernières années, en partie grâce au succès de Jordan Peele et Sortir, mais nous sommes en fait très heureux qu’un film d’horreur grand public ait placé les personnages noirs au centre de l’histoire. L’histoire du film est centrée sur un père noir en deuil (Odom) et sa fille Lidya Jewett (Bonnes filles, figures cachées) abordant les différentes religions à travers les cultures qui trouveraient un écho auprès du public de toute la diaspora.

L’intrigue suit Victor Fielding (Leslie Odom, Jr., lauréate de Tony et nominée aux Oscar®) qui, depuis la mort de sa femme enceinte lors d’un tremblement de terre en Haïti il ​​y a 12 ans, a élevé leur fille, Angela (Lidya Jewett, Good Girls) sur son propre. Mais quand Angela et son amie Katherine (la nouvelle venue Olivia Marcum) disparaissent dans les bois, pour revenir trois jours plus tard sans aucun souvenir de ce qui leur est arrivé, cela déclenche une chaîne d’événements qui forceront Victor à affronter le nadir du mal et , dans sa terreur et son désespoir, part à la recherche de la seule personne vivante à avoir déjà été témoin d’un phénomène similaire : Chris MacNeil.

Pour la première fois depuis le film de 1973, Ellen Burstyn, lauréate d’un Oscar®, reprend son rôle emblématique de Chris MacNeil, une actrice qui a été à jamais modifiée par ce qui est arrivé à sa fille Regan cinq décennies plus tôt.

Le film met également en vedette Ann Dowd, lauréate d’un Emmy (Le conte de la servante, héréditaire) dans le rôle de la voisine de Victor et Angela, et Jennifer Nettles, lauréate d’un Grammy (Harriet, les pierres précieuses justes) et Norbert Leo Butz, double vainqueur du Tony (Fosse/Verdon, Lignée) comme les parents de Katherine, l’amie d’Angela.

L’Exorciste : croyant est réalisé par David Gordon Green à partir d’un scénario de Peter Sattler (Camp X-Ray) et David Gordon Green, d’après une histoire de Scott Teems (Halloween Kills), Danny McBride (trilogie Halloween) et David Gordon Green, basée sur des personnages créés par William Peter Blatty.

L’EXORCISTE : CROYANT est en salles AUJOURD’HUI! vendredi 6 octobre 2023