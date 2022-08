Regardez un énorme gang de yobs battre un homme sans défense en bouillie “comme une meute d’animaux sauvages”… avant que la courageuse maman de trois enfants n’entre

C’est le moment incroyable où une courageuse maman de trois enfants a empêché une bande de voyous de réduire en bouillie un homme sans défense.

Clare Larkey-Jones, 48 ​​ans, a chargé le groupe qui donnait des coups de poing et de pied à l’homme “comme une meute d’animaux sauvages” dans un parking.

L’officier de police Clare rentrait chez lui après un quart de travail de 11 heures à Caernarfon, dans le nord du Pays de Galles, lorsqu’elle a entendu des cris.

La mère a attrapé le “meneur” Callum Lee Davies, 19 ans, et l’a tiré par le col – avant d’appeler les flics et une ambulance, a-t-elle déclaré.

La victime de Lee Davies, qui était dans la vingtaine, a été sévèrement battue avant que Clare n’intervienne.

Il a été transporté d’urgence à l’hôpital avec une coupure de 3 cm au visage ainsi qu’un œil contusionné et enflé.

Elle a déclaré au Daily Post: “Je venais de terminer un quart de travail de 11 heures et j’allais chercher mon frère et sa petite amie au Maes à Caernarfon avant de rentrer chez moi quand j’ai entendu beaucoup de cris.

“J’ai dit à mon frère de rester dans la voiture et je me suis approché et une bande de gars s’en prenait à un jeune homme d’une vingtaine d’années.

“Ils étaient comme une meute d’animaux sauvages et ont commencé à le tabasser.

“Ils se sont arrêtés quand je suis arrivé mais ils ont recommencé.

“Je suis juste allé sur le pilote automatique et j’ai attrapé le meneur, je leur ai crié dessus et je l’ai tiré avant qu’ils ne s’enfuient, puis j’ai appelé la police et l’ambulance.”

Au moment de la condamnation, Lee Davies était à mi-chemin d’une autre peine – il a donc reçu 12 mois supplémentaires pour voies de fait.

Le juge Nicola Jones a déclaré que Clare “ne pensait clairement qu’à rétablir l’ordre et à protéger la victime de l’agression lorsqu’elle est intervenue” sans “penser à sa propre sécurité”.

Le juge a ajouté: “Elle s’est retrouvée au milieu de tous ces hommes qui se comportaient violemment.

“Elle a très clairement et vigoureusement envoyé tout le monde sur leur chemin.”

Le juge a remercié Clare pour sa courageuse intervention.

Le juge Jones a déclaré: “Je voulais vous remercier et vous féliciter pour votre bravoure ce soir-là.

“J’ai vu de quoi cet homme est capable par rapport à d’autres infractions et si vous n’étiez pas intervenu, il y aurait eu un risque très réel de blessure plus grave pour [the victim] et certainement un risque réel de plus de désordre public.”

