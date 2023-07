Il n’y a pas eu de chanson de Bollywood qui résume mieux l’émotion « baarish » que celle de RD Burman.Rimjhim Gire Saawan‘ du film de 1979 « Manzil« . La chanson, mettant en vedette Amitabh Bachchan et Moushumi Chatterjee a été filmée dans le contexte de Mumbai pluvieux.

Maintenant, un couple a reconstitué les scènes de la célèbre chanson et la vidéo devient virale sur Internet. Une vidéo non datée récemment partagée par le président du groupe Mahindra, Anand Mahindra, montre un couple âgé habillé comme M. Bachchan et Mme Chatterjee, recréant la chanson populaire de Bollywood scène par scène.

Parallèlement à la vidéo, M. Mahindra a écrit : « Cela devient viral à juste titre. Un couple de personnes âgées rejoue la chanson populaire ‘Rimjhim gire sawaan aux mêmes endroits à Mumbai que dans le film original. Je les applaudis. Ils racontent nous que si vous libérez votre imagination, vous pouvez rendre la vie aussi belle que vous le souhaitez…! »

Cela devient viral à juste titre. Un couple de personnes âgées reconstitue la chanson populaire « Rimjhim gire sawan » aux mêmes endroits à Mumbai que dans le film original. Je les applaudis. Ils nous disent que si vous laissez libre cours à votre imagination, vous pouvez rendre la vie aussi belle que vous le souhaitez… pic.twitter.com/wO7iJ3da3m — anand mahindra (@anandmahindra) 2 juillet 2023

Depuis sa publication, la vidéo a amassé plus de 7 000 vues sur Twitter avec près de 15 000 j’aime. Commentant la vidéo, un utilisateur a commenté : « J’adore cette chanson. Elle incarne en quelque sorte la romance de la mousson pour moi. Et c’est tellement émouvant. Tant mieux pour eux. Puissent-ils vivre longtemps. Et profiter de bien d’autres moussons. »

Un autre utilisateur a commenté: « Les gens adorent ça uniquement parce que cette récréation n’a été faite par aucun fabricant de moulinets grinçants. J’aimerais dire » merci « à ce couple adorable. »

Le troisième utilisateur a écrit : « L’accessibilité audio-vidéo a permis à n’importe qui d’avoir un artiste en lui pour s’exprimer et préserver le contenu. Les médias sociaux ont démocratisé les arts de la scène – une belle chose ! La production indépendante de courts métrages sera la prochaine grande industrie. sortant de l’Inde. »

« Ils sont en si bonne forme mentalement et physiquement qu’ils peuvent profiter de cette journée ! Quel couple béni », a commenté le quatrième.

« L’âge n’est qu’un chiffre. Gardez votre enfant intérieur en vie. J’adore. Merci de partager. Passez un bon dimanche », a écrit le cinquième.