Ours, betteraves, Battlestar Galactica… de nouvelles images de Le bureau?

Ça ne roule pas exactement de la langue, mais c’est ce que E! vous apporte tous les fanatiques de Dunder Mifflin. Vous trouverez ci-dessous un clip inédit de la sitcom NBC mettant en vedette nul autre que Michael Scott, joué par Steve Carell.

Il est rejoint par le tristement célèbre Ryan Howard (BJ Novak) dans ce qui semble être l’école de commerce de l’ancien intérimaire, et comme d’habitude, il partage son point de vue tout à fait unique. Le sujet, gracieuseté d’un étudiant curieux, est «les défis de relations publiques auxquels fait face une industrie qui pollue l’environnement tout en détruisant les arbres».

«Eh bien, d’une part, notre entreprise est une entreprise très verte», répond Michael. «Nous utilisons tout le papier hygiénique recyclable, ce qui, si vous avez déjà rencontré certains de nos employés, représente une énorme, énorme économie. Cette femme a navigué Phylis et Kevin en particulier, Kevin utilise trop souvent notre papier toilette recyclable.