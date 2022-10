Regardez un cavalier adolescent arriver à quelques centimètres de la mort après qu’un cheval effrayé a reculé dans un camion sur une route très fréquentée – qui a raison ?

Un cavalier TEEN était “à quelques millimètres” de la mort après être entré en collision avec un camion lorsque le conducteur n’a pas ralenti et a effrayé l’animal.

Des images de Dashcam ont montré Grace Crofts, 15 ans, chevauchant son cheval Bella avec sa belle-sœur Ellie Jarosiewicz, à quelques minutes de leur cour lorsqu’un chariot est passé à environ 40 mph.

Les images montrent la lutte de la cavalière de 15 ans alors que son cheval est effrayé et entre en collision avec le côté d’un camion Crédit : Kennedy News

Le conducteur du camion ne ralentit ni ne s’arrête Crédit : Kennedy News

Le clip montre Bella, âgée de quatre ans, effrayée et essayant de se détourner du poids lourd mais, dans la panique, elle et Grace sont entrées en collision avec le côté du véhicule.

Grace, de Barnsley, South Yorks, a déclaré: “Ma sœur et moi étions à cheval et Bella a parcouru cette route de nombreuses fois.

“Deux voitures nous ont dépassés et le wagon n’a pas ralenti et a continué à rouler à environ 40 mph alors Bella a eu peur, a essayé de se détourner de la situation mais nous nous sommes écrasés dans le camion.

“C’est arrivé trop vite pour que je ressente quoi que ce soit. Rien ne m’est passé par la tête, c’était trop vite.

“Ma jambe me tue parce que j’ai une blessure musculaire [from the incident] mais je ne l’ai pas senti à cause du choc mais après ça tremblait et ma botte était éraflée.”

L’écolière terrifiée a appelé sa mère Zoe Jarosiewicz, 42 ans, qui s’est précipitée sur les lieux et a aidé Grace à rentrer chez elle.

Grace a ajouté: “Une personne s’est arrêtée et a demandé si nous voulions des images de la caméra de tableau de bord et pour voir si nous allions bien.

“J’ai appelé ma mère parce qu’elle était dans la cour en haut de la route et j’ai dit” nous avons essentiellement été renversés par un camion “.”

La jeune fille terrifiée de 15 ans est allée à l’hôpital le lendemain où elle a été soignée pour une blessure musculaire à la jambe gauche après qu’elle ait percuté le camion et souffre de flashbacks de l’incident.

Zoe a déclaré: “C’était difficile à comprendre, elle a dit qu’elle avait été heurtée par un camion, alors j’ai pensé au pire, mais elle était au téléphone. Nous avons couru et étions sous le choc, nous essayions d’être forts pour Grace.

“J’aurais pu organiser les funérailles de ma fille maintenant, c’était à quelques millimètres d’être une autre histoire.”

Sa mère inquiète a publié un appel à l’information sur Facebook et un témoin s’est présenté avec les images choquantes de la caméra de tableau de bord.

“La vidéo m’a rendu malade, nous n’avons pas dormi. Grace ne dort pas, elle a des flashbacks. Quand je ferme les yeux, tout ce que je peux voir, c’est la vidéo”, a poursuivi Zoe.

“Ellie ne dort pas comme elle l’a vu. Elle a entendu le cheval se précipiter et s’est retournée et a vu le cheval heurter le chariot. Ils en sont déconcertés et choqués.

C’est la vitesse, il n’a fait aucune tentative pour ralentir et c’est ce qui rend fou”, Zoé

Grace a côtoyé les chevaux toute sa vie, mais Zoe dit qu’elle ne sait pas si sa fille se sentira à nouveau en sécurité et que Bella est également traumatisée par ce qui s’est passé.

Elle a déclaré: “Je croise les doigts, Grace sortira à nouveau mais Bella est traumatisée et nerveuse.

“Il va falloir prendre notre temps et faire beaucoup de travail de fond, elle est vraiment calme et bonne.

“Je ne la laisse pas sortir toute seule à 100 %. Nous avons une arène dans la cour, heureusement.”

Grace a déclaré: “Bella est bonne avec la circulation, nous avons déjà emprunté cette route, elle est bonne avec les motos et les tracteurs.

“Nous sortons avec Bella cinq fois par semaine et elle a deux jours de repos donc elle est habituée.”

Le code de la route stipule : “Lorsque vous voyez un cheval sur une route, vous devez ralentir à 10 km/h maximum.

“Soyez patient, ne klaxonnez pas et ne faites pas tourner votre moteur. Lorsque vous pouvez le faire en toute sécurité, passez large et lentement, en laissant au moins deux mètres d’espace.”

Maintenant, Zoe partage les images dans l’espoir de sensibiliser et d’éduquer les conducteurs sur la façon dont ils doivent se comporter lorsqu’ils voient un cheval.

Zoe a déclaré: “Cinq secondes, c’est tout ce qu’il faudra pour ralentir et faire le tour. Cela pourrait être votre enfant ou l’un de vos proches.

“Sur les routes calmes, il y a des conducteurs stupides. Les routes plus fréquentées sont meilleures parce que les gens doivent s’arrêter et sur les routes calmes, les gens accélèrent parce qu’ils pensent qu’il n’y a personne.

“Il doit y avoir plus de sensibilisation. J’espère qu’il sera suspendu, il ne devrait pas être sur la route tant qu’il n’y aura pas eu d’enquête.”

La police du South Yorkshire a également lancé une enquête.

Un porte-parole de la police du South Yorkshire a déclaré: “Nous avons reçu un appel à 19h08 le 2 octobre pour des informations faisant état d’un cheval effrayé par un chauffeur de poids lourd sur Windhill Lane à Staincross.

“L’appelant a signalé que la conduite inappropriée du conducteur en passant devant le cheval avait fait peur au cheval et fait tomber le cavalier.

“La cavalière, une jeune fille de 15 ans, a été légèrement blessée à la jambe.

“Les enquêtes sont en cours et toute personne disposant d’informations est priée de fournir des informations via le site Web du SYP et le portail de signalement en citant l’incident numéro 669 du 2 octobre, ou d’appeler le 101.”