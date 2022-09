De nos jours, on a l’impression que Google est partout. C’est dans votre navigateur, votre assistant domestique intelligent, votre téléphone, votre thermostat et une liste interminable d’autres appareils omniprésents. Comment Google en est-il arrivé là et où pourrait-il se diriger à l’avenir ?

Nous nous sommes entretenus avec l’avocat en brevets Robert Sachs, qui a examiné plusieurs brevets et demandes de brevets que Google a déposés auprès de l’Office américain des brevets et des marques. Sachs nous a ensuite donné son avis sur la question de savoir s’il pensait que ces produits fonctionneraient ou échoueraient.

Google n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

