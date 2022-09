Des images DRAMATIC capturent le moment où un avion de chasse russe s’écrase sur terre dans une énorme boule de feu quelques instants après le décollage, au milieu de l’effondrement militaire de l’armée de Poutine en Ukraine.

L’avion Su-25 aurait décollé du territoire ukrainien annexé de Crimée.

Les deux avions de chasse russes décollent d’un aérodrome en Crimée Crédit : Twitter/@TpyxaNews

Soudain, un s’effondre au sol après que le pilote aurait perdu le contrôle Crédit : Twitter/@TpyxaNews

Il explose en une énorme boule de feu Crédit : Twitter/@TpyxaNews

Le court clip – qui aurait été filmé dimanche – montre deux Sukhoi Su-25, d’une valeur estimée à 9,4 millions de livres sterling chacun, décollant d’un aérodrome inconnu qui se trouverait en Crimée, que la Russie a annexé à l’Ukraine en 2014.

Alors que les jets russes décollent, ils tournent tous les deux vers la gauche.

Soudain, l’un des jets tombe du ciel, percutant le groupe dans une énorme explosion.

Alors que crie l’un des hommes qui regardent, une énorme boule de feu jaillit de la terre, envoyant des panaches de fumée noire se déverser dans le ciel.

La cause exacte de l’accident est inconnue, bien qu’il soit rapporté que le pilote a perdu le contrôle de l’avion.

Les Su-25 ont été développés pour la première fois par l’Union soviétique dans les années 1970 et ont participé à la guerre afghane, à la guerre civile syrienne et au conflit le plus récent en Ukraine.

Les images de l’accident ont suscité la joie d’un certain nombre de commentateurs pro-ukrainiens en ligne.

L’un d’eux a plaisanté sur Twitter : “Un Sukhoi Su-25 russe se démilitarisant héroïquement dans une manifestation de solidarité avec l’Ukraine.”

Anton Gerashchenko, un conseiller du gouvernement ukrainien, a partagé la vidéo en écrivant : “La voltige de [a] Avion russe Su-25 sur l’un des aérodromes de Crimée occupée. Cet avion a coûté environ 11 millions de dollars. Si c’est l’esprit russe, ça avait l’air bas.”

Cela survient au milieu de l’effondrement signalé de l’armée russe dans le nord-est de l’Ukraine.

L’armée de Vlad semble avoir subi une étonnante série de défaites ces derniers jours, les responsables ukrainiens estimant avoir récupéré quelque 3 000 kilomètres carrés de territoire à la Russie.

Si c’est l’esprit russe, ça avait l’air bas Anton Gerashchenko

Il s’agit du changement le plus spectaculaire en terre ukrainienne depuis le début de la guerre en février.

Les services de renseignement britanniques évaluent l’échelle du territoire ukrainien repris à deux fois la taille du Grand Londres et incluent la ville clé d’Izyum.

Des images ont émergé de la retraite russe paniquée d’un certain nombre d’anciens bastions.

Dans une vidéo tournée à partir d’un drone, les troupes russes tombent d’un char à grande vitesse qui s’écrase ensuite dans un arbre au milieu du retrait humiliant.

Des images de drones montrent plusieurs soldats du Kremlin dévalant le char incontrôlable de Kharkiv alors que l’Ukraine poursuit son avance de 30 milles dans les zones occupées par la Russie.

En représailles, les forces de Poutine ont bombardé les centrales électriques ukrainiennes, plongeant neuf millions de personnes dans l’obscurité.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que les attaques de missiles de croisière ont provoqué des coupures de courant dans plusieurs régions, dont Kharkiv et Donetsk, qui ont touché des millions de personnes.

Le pays a décrit les coupures d’électricité radicales comme un acte de “vengeance” après les récentes humiliations du Kremlin sur le champ de bataille.

Aidez ceux qui fuient le conflit avec The Sun’s Ukraine Fund DES PHOTOS de femmes et d’enfants fuyant l’horreur des villes dévastées d’Ukraine ont ému les lecteurs du Sun aux larmes. Beaucoup d’entre vous veulent aider les cinq millions de personnes prises dans le chaos – et maintenant vous le pouvez, en faisant un don au Fonds ukrainien du Sun. Donnez aussi peu que 3 £ ou autant que vous pouvez vous permettre et chaque centime sera reversé à la Croix-Rouge sur le terrain pour aider les femmes, les enfants, les personnes âgées, les infirmes et les blessés. Faites un don ici pour aider le fonds The Sun Ou envoyez un SMS au 70141 à partir de mobiles britanniques 3 £ – texte SOLEIL 3 £

5 £ – texte SOLEIL 5 £

10 £ – texte SOLEIL 10 £ Les SMS coûtent le montant de votre don choisi (par exemple 5 £) + 1 message standard (nous recevons 100%). Pour les conditions générales complètes, visitez redcross.org.uk/mobile L’Ukraine Crisis Appeal soutiendra les personnes dans les zones actuellement touchées et celles qui pourraient être touchées à l’avenir par la crise. Dans le cas improbable où la Croix-Rouge britannique collecterait plus d’argent qu’elle ne peut être raisonnablement et efficacement dépensée, tout excédent de fonds sera utilisé pour l’aider à se préparer et à répondre à d’autres catastrophes humanitaires partout dans le monde. Pour plus d’informations, visitez https://donate.redcross.org.uk/appeal/disaster-fund