Regardez un apprenti conducteur malchanceux réussir à retourner la voiture lors d’un examen

C’est le moment où une malheureuse apprenante était sûre d’échouer à son examen de conduite lorsqu’elle a renversé la voiture.

La femme de 63 ans de Buenos Aires, en Argentine, a donné une masterclass en seulement 30 secondes sur la façon de ne pas conduire.

C’était le début de la fin quand la voiture a heurté le trottoir

Le conducteur malchanceux devient incontrôlable et se lance sur le prochain trottoir

La dame avait à peine commencé son test qu’elle a commencé à percuter des choses et a fini par totaliser la voiture à grande vitesse.

Les images révèlent son accident de train absolu lors d’un examen de conduite qui a eu lieu mercredi dernier dans la banlieue de la capitale argentine.

La dame roule trop vite au premier virage, perd brièvement le contrôle et heurte le trottoir.

Cela ne s’améliore pas alors qu’elle approche du virage suivant à une vitesse folle avec les feux de détresse allumés.

Elle ne fait pas non plus ce virage et à la place, elle fait à nouveau rouler le véhicule sur le trottoir.

Avec son pied lourd sur la pédale, elle roule furieusement tout droit, heurte un autre rebord et propulse la voiture dans les airs.

Il atteint une hauteur magnifique avant de redescendre au sol et de percuter violemment un poteau.

Un énorme morceau de la voiture est empalé alors que le reste se brise sur le côté avec une telle force qu’il renverse toute la voiture.

Des sources des services d’urgence ont expliqué que le conducteur « est devenu nerveux lors d’une manœuvre et a heurté un tailleur de pierre », rapporte Primer Plano.

La police et les pompiers ont été appelés sur les lieux pour secourir la dame qui était coincée dans son siège après le renversement de la voiture.

Elle n’a miraculeusement subi que des blessures mineures à la suite de l’accident.

La voiture percute violemment un poteau