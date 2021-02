Regardez un aperçu exclusif de la série animée Peacock de Tony Hale

Archibald Strutter est de retour et meilleur que jamais.

C’est vrai: le poulet animé au centre de La prochaine grande chose d’Archibald—Un spectacle inspiré du livre pour enfants du même nom de Tony Hale, Tony Biaggne, Victor Huckabee et Misty Manley—A une nouvelle maison sur Peacock, où une toute nouvelle itération du projet DreamWorks Animation est lancée aujourd’hui, 18 février.

Aptly intitulé La prochaine grande chose d’Archibald est là, la série est le prochain chapitre non seulement pour Archibald, mais aussi pour son fidèle acolyte Bea et ses trois frères et sœurs Sage, Finly et Loy.

Hale est à nouveau à la tête de la série, en tant que producteur exécutif et acteur de la voix.

Le Veep l’étoile sera rejointe par Adam Pally (Le projet Mindy), Jordan Fisher (Danser avec les étoiles, Hamilton), Chelsea Kane (Bébé papa, Des hameçons), Kari Wahlgren (Contes de canard, Rick et Morty), Casey Wilson (Fins heureuses) et nominé aux Oscars Rosamund Pike (Fille disparue, Les Thunderbirds sont partis).